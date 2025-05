Un español desvela el sorprendente motivo por el que le han despedido en Australia: «No les gusta»

Irse a vivir fuera de tu país natal puede ser una experiencia muy grata a la hora madurar y entender nuevas culturas, especialmente a la hora de buscar trabajo. Sin embargo, hay algunos casos en los que esta situación puede volverse en tu contra, que es lo que le ha sucedido ahora al creador de contenido Sergio Valla (@sergiovalla).

Desde hace varias semanas, este joven español vive y trabaja en Australia y narra a diario sus experiencias a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta ya con más de 40.000 seguidores. Lo cierto es que no todas ellas son buenas.

El pasado mes de diciembre, tras apenas un mes en el país, Sergio se sinceraba delante de sus seguidores y narraba que le habían despedido: «Me han echado de mi trabajo, me dijeron que no les gustaba la gente que tenía dos trabajos», comenzaba relatando en un vídeo que supera ya el millón de visualizaciones.

Despedido por contar que tiene dos trabajos

Según ha explicado este joven, que trabaja en dos restaurantes, de camarero en uno y de chef en otro, decidió explicarle a su jefe de Australia su situación y, desde entonces, «todo fue a peor». «Los managers empezaron a hablarme fatal, tenían donde pincharme», explicaba el joven, que ha vivido una situación muy incómoda hasta su despido final.

En su relato, el creador de contenido ha explicado que todo sucedió un día que trabajaba de 11:00 horas a 16:00 horas y después tenía que ir a las 17:00 a su otro empleo: «A las 16:30, cuando ya estoy de camino, me llaman y me dicen que hoy no tengo que trabajar», detallaba el joven, al que esta noticia no le sentó nada bien.

«Dicen que tienen demasiada gente y que no me necesitan», relataba el chico, que le pidió a su supervisor que, para la próxima, en la medida que fuera posible, le avisaran «con un poco más de antelación» para poder organizarse la semana algo mejor.

Esta respuesta no gustó nada al responsable: «Me suelta 'el domingo tampoco vas a trabajar' y cuando le pregunté por qué, me responde que no me iban a necesitar». Fue entonces cuando Sergio, indignado, le dijo que no esperara que la semana que viene se presentara a trabajar las horas que le exigieran.

El joven incluso amenazó a los supervisores del restaurante con presentarse para preguntarles en persona a qué se debían «todas las faltas de respeto que han tenido» hacia él. Algo que finalmente no hizo: «No voy a perder el tiempo en ir hasta allí, era para que se disen cuenta de lo mal que están tratando al personal», concluía el tiktoker.

Esta situación ha generado multitud de comentarios en la red social, donde muchos usuarios han recomendado al español que, para próximas ocasiones, no hable de sí mismo en la empresa: «Para los que dicen que es normal que no quieran que trabajes en dos sitios... No lo es, ¿qué va a vender, secretos industriales?», comentaba uno de estos internautas.