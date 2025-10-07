Emilio Aragón se emociona al hablar de su padre: «Soy de lágrima fácil»

Emilio Aragón sigue siendo una de las personas más queridas por los españoles. El actor, músico, escritor y empresario, entre otras muchas facetas, es hijo de Miliki –Emilio Aragón– y Rita Violeta Álvarez, perteneciente a una saga única de payasos que forma parte ... del imaginario colectivo de buena parte de la ciudadanía. Desde muy pequeño él ha vivido el mundo del espectáculo en primera persona y ha sabido demostrar sus cualidades artísticas y hacerse un hueco en la profesión.

Su vinculación con Miliki, más allá del vinculo familiar y parental, fue también profesional y así ha querido destacarlo en una entrevista concedida a 'Herrera en Cope'. Le han mostrado unas imágenes en las que padre e hijo aparecían juntos y Emilio le preguntaba si era buen padre. La respuesta de uno de los payasos de la tele más queridos era contundente: «Eres un gran padre y tienes una familia preciosa y tienes unos hijos, que son mis nietos, que los adoro. Eres un gran padre, hijo, y te adoro».

Emilio Aragón se ha emocionado al ver el vídeo y así lo ha manifestado: «Soy de lágrima fácil». Ha aprovechado para recordar la figura de Emilio Aragón Bermúdez, Miliki, y cómo le influyó en vida y de qué forma lo sigue teniendo presente tras su muerte. El también productor, recordado para siempre por uno de sus trabajos más aplaudidos y queridos por el público, 'Médico de familia', ha recordado «unas palabras de Ernesto Sabato, que ante una pregunta de si su padre era su amigo él dijo que su padre era su padre, no su amigo, y que el padre debía tener espacio para ejercer como tal».

🎙️🥹"Mi padre es el mejor padre que pude tener"

👉🏻Emilio Aragón se emociona en Herrera en Cope con Alberto Herrera recordando a su padre y la relación que sigue teniendo con él cada día pic.twitter.com/0u2qmAPLal — COPE (@COPE) October 6, 2025

Si bien Aragón ha confesado compartir esa reflexión, en su caso ha destacado que además tuvo «la suerte de que mi padre fue mi compañero de trabajo. No me fui de copas con él, evidentemente, pero sí puedo decir que fue mi mejor amigo, eso sin duda». Seguía recordando con gran emoción cómo le contaba prácticamente todo: «Mis problemas, mis dudas, él las escuchaba y me daba el mejor consejo que podía».

Sobre cómo lo recuerda a día de hoy, ha confesado una forma muy íntima y personal que hace que tenga cierto contacto diario con Miliki. Ha apuntado que él, en vida, escuchaba mucho el concierto en Sol Mayor de Ravel, «que le encantaba». Emilio Aragón le prometió estudiarlo pero el querido payaso falleció y, tras esta muerte es que su hijo se puso a estudiarlo: «Ahora, un día sí y otro también, lo todo y es mi manera de hablar con él. Cierro los ojos, lo toco y es como ese momento de meditación, de mindfullness, de hablar con él de alguna manera».

Emilio Aragón (padre) murió a los 83 años de edad, en noviembre de 2012. En su haber distinciones por su trabajo del nivel de la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Andalucía y el reconocimiento y recuerdo del público que siguió sus espectáculos y que lo sigue recordando a día de hoy.