Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los bomberos buscan a tres hombres y una mujer entre los escombros
Meteorología
La Aemet lanza un aviso especial por «lluvias muy fuertes» y posibles inundaciones

Emilio Aragón se emociona al hablar de su padre: «Soy de lágrima fácil»

Recordando a Miliki, el artista ha compartido cómo sigue recordándolo a diario y de qué manera consigue «hablar con él». «Fue mi mejor amigo, eso sin duda», ha explicado.

Una española que vive en Canadá explica cuánto dinero hace falta para irse a vivir a este país

Un español en Países Bajos y Alemania recopila botellas de plástico y revela el dinero que recupera: «Han sido...»

Emilio Aragón
Emilio Aragón rAÚL DOBLADO

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Emilio Aragón sigue siendo una de las personas más queridas por los españoles. El actor, músico, escritor y empresario, entre otras muchas facetas, es hijo de Miliki –Emilio Aragón– y Rita Violeta Álvarez, perteneciente a una saga única de payasos que forma parte ... del imaginario colectivo de buena parte de la ciudadanía. Desde muy pequeño él ha vivido el mundo del espectáculo en primera persona y ha sabido demostrar sus cualidades artísticas y hacerse un hueco en la profesión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app