Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Una española que vive en Canadá explica cuánto dinero hace falta para irse a vivir a este país: «Necesitan que demostréis...»

Cris expone las exigencias económicas que pueden pedir desde el gobierno de allí

Un italiano, contundente sobre por qué no se puede vivir bien en España: «Muchos de mis compatriotas se van lejos»

A. Cabeza

Barcelona

Mudarse a Canadá es una buena opción para aquellos que busquen un sitio en el que vivir con grandes oportunidades. El conocimiento de inglés ayuda a entrar bien allí y encontrar algún tipo de trabajo rápido y en general existen buenas oportunidades laborales y ... económicas, además de un entorno con calidad de vida y seguridad. Los costes elevados, que suelen preocupar, se pueden compensar con los salarios, más altos que en muchos sitios.

