Una española que vive en Canadá explica cuánto dinero hace falta para irse a vivir a este país: «Necesitan que demostréis...»

Mudarse a Canadá es una buena opción para aquellos que busquen un sitio en el que vivir con grandes oportunidades. El conocimiento de inglés ayuda a entrar bien allí y encontrar algún tipo de trabajo rápido y en general existen buenas oportunidades laborales y ... económicas, además de un entorno con calidad de vida y seguridad. Los costes elevados, que suelen preocupar, se pueden compensar con los salarios, más altos que en muchos sitios.

Seguramente por esta combinación de factores Cris, una joven española, y su marido, que es brasileño, decidieron instalarse allí. Ambos están residiendo desde hace poco más de un mes en Calgary y en su caso pesó que ella encontró un empleo que le interesaba mucho: es enfermera y tras haber trabajado en Irlanda y volver a España tenía claro que quería volver a irse al extranjero.

Al haber contado su historia en su TikTok (@abroadinscrubs) así como detalles sobre cómo ha conseguido trabajar de enfermera, Cris recibió también muchas preguntas sobre si era fácil instalarse allí desde cero y si se requería de mucho dinero y ahora ha subido un post específico explicando cómo lo han hecho ellos. La publicación está interesando bastante y ya supera las 16.000 visualizaciones en cuestión de días.

«Puede que os exijan una prueba de fondos»

Antes que nada, Cris especifica que ella, enfermera, obtuvo el trabajo en un hospital estando en España y que su marido, con experiencia sobre todo en logística, consiguió un empleo, al poco de llegar, en un supermercado cerca de casa que de momento le va bien «para perfeccionar su nivel de inglés e ir metiendo la cabeza en el mundo laboral».

«Si algo hemos aprendido es que en Canadá lo que hay que hacer es meterse cuanto antes en el mundo laboral» para ir conociendo gente y creciendo, recomienda ella. Por otro lado, Cris apunta que «en cuanto al tema de los ahorros es difícil decir una cifra exacta» aunque alerta de que «hay que tener que la vida en Canadá es bastante cara, independientemente de dónde vayáis».

A nivel de vivienda, la enfermera recuerda que a ellos solo les han pedido «el mes del alquiler más un mes de fianza» porque tiene la oferta laboral y «ya tienen seguridad de que voy a empezar a cobrar y que voy a poder pagar». «Si todavía no tenéis una oferta laboral, puede ser que os pidan más meses como un seguro adicional para asegurarse de que de que vais a poder continuar pagando», añade ella, que recuerda, en otro campo, que la comida y productos básicos son caros en Canadá.

Hay más a tener en cuenta, según Cris, y es que «depende de el la vía inmigratoria por la que vengáis, puede que os exijan una prueba de fondos a la hora de entrar en el país». No fue su caso, puesto que ella tenía el empleo previsto y tenían la «garantía de que en breve vas a empezar a cobrar y te vas a poder mantener aquí» pero sí ocurre con muchos inmigrantes que llevan sin un proyecto claro.

«Si venís sin una oferta, ellos necesitan que demostréis que os vais a poder mantener en el país con una cantidad determinada de dinero», avisa la catalana, que recuerda que estas cantidades que varían en función del número de miembros familiares, están explicadas en la web del gobierno canadiense.

Varios usuarios han comentado la publicación y muchos lo han hecho para opinar de que no es buena opción abandonar España para instalarse allí, donde hay frío y comida cara. También otros alertan de que hay colas enormes en la seguridad social y altos impuestos.