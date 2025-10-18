Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes tiene su explicación científica»

Dormir bien es una necesidad. Diversos estudios confirman que hacerlo, entre siete y ocho horas al día, es clave para mantener la salud física y mental y recargar pilas. Sin embargo, no todas las personas descansan igual, ya que muchos necesitan lo ... justo para estar con las energías renovadas mientras que a otros les cuesta salir de la cama.

Igualmente, siempre hay personas que cogen el sueño con total facilidad, y donde sea, y a otras les cuesta mucho conciliar el sueño y necesitan prestar cuidado hasta el más mínimo detalle (de luz, ruido, almohada o incluso pijama) para poder dormir bien. Cada uno tiene sus propias manías, rutinas y trucos para lograr ese anhelado sueño reparador.

Además, hay algunas prácticas muy habituales, como sacar una pierna fuera de la sábana o dar la vuelta a la almohada, que parecen manías y que en realidad tienen una «explicación científica». La farmacéutica Elena Monje lo explicó hace unos meses en su TikTok (@infarmarte) y ahora que con la llegada del otoño volvemos a usar sábanas y colchas su vídeo al respecto, que supera los 2,9 millones de visualizaciones, vuelven a estar al orden del día.

«Redistribuyendo el flujo sanguíneo»

«¿Eres de los que necesitas sacar la pierna de la sábana o darle la vuelta a la almohada mientras duermes? Pues aunque no lo parezca, tienes razón porque tiene su explicación científica», asegura ella al inicio de la publicación y antes de argumentar el motivo de esta práctica, que seguro que muchos piensan que solo hará que constiparnos.

Según la farmacéutica, «para poder dormir bien y alcanzar las fases más profundas del sueño, el cuerpo tiene que bajar ligeramente su temperatura interna». Dicho de otra manera, como explica Monje, la bajada de temperatura es una de las señales que el cuerpo utiliza para iniciar el sueño. «Normalmente desciende medio grado y ese pequeño cambio es clave para que el cerebro entre en fase de sueño profundo», puntualiza.

Ella misma responde a la pregunta de cómo se enfría el cuerpo. Lo hace «redistribuyendo el flujo sanguíneo. Se envía más sangre a la piel y extremidades haciendo que se libere calor al ambiente», remarca la farmacéutica, que destaca que «por eso, sin darnos cuenta, sacamos la patita o buscamos una superficie más fría».

«De hecho, si esta bajada de temperatura no ocurre, vas a tardar más en dormirte y el descanso se va a ver afectado», añade Monje, que acaba su publicación incidiendo en que incluso está demostrado que esta práctica «da lugar a menos sueño profundo y a más despertares nocturnos». «Así que sigue sacando brazos y piernas mientras duermes que te va a ayudar mucho a descansar», sentencia la 'tiktoker'.

La publicación sigue acumulando comentarios, como el de Melody, que afirma que «por eso cuando hace calor no es posible dormir bien». «Si la almohada está fría tampoco se duerme bien», añade un tal Sergio, mientras que Javi, otro seguidor, explica que él lo que hace es «buscar la orilla de la cama con el pie, que también está fresca».