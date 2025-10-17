Suscribete a
Un estadounidense que vive en España, enfadado por cómo le tratan en su país por mudarse al nuestro: «Me hierve la sangre»

Nick, un estadounidense popular por sus vídeos de España, durante una reciente visita a su país natal, vivió un momento tan incómodo que decidió compartirlo en redes

Nick, un estadounidense que lleva años residiendo en España
Nick, un estadounidense que lleva años residiendo en España

El regreso al hogar no siempre es tan dulce como se espera. Lo que para muchos expatriados es motivo de ilusión, para otros puede convertirse en una experiencia desconcertante, incluso hostil. Es lo que le ocurrió a Nick, un estadounidense que ya lleva tiempo residiendo ... en España y que, durante una reciente visita a su país natal, vivió un momento tan incómodo que decidió contarlo en su popular cuenta de redes.

