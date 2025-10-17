Un estadounidense que vive en España, enfadado por cómo le tratan en su país por mudarse al nuestro: «Me hierve la sangre»

El regreso al hogar no siempre es tan dulce como se espera. Lo que para muchos expatriados es motivo de ilusión, para otros puede convertirse en una experiencia desconcertante, incluso hostil. Es lo que le ocurrió a Nick, un estadounidense que ya lleva tiempo residiendo ... en España y que, durante una reciente visita a su país natal, vivió un momento tan incómodo que decidió contarlo en su popular cuenta de redes.

«Qué rabia me da»

Conocido en TikTok como @spainwithnick, este creador de contenido se ha ganado la atención de miles de seguidores por sus vídeos comparando la vida española con la estadounidense. Pero en esta ocasión, no fue una anécdota divertida lo que compartió, sino un episodio que le dejó con «la sangre hirviendo».

«Qué rabia me da, tengo la sangre hirviendo ahora mismo, estoy en el barrio de mi hermana y estaba sacando fotos de las decoraciones de las casas de Halloween«, explica en el arranque del vídeo, visiblemente afectado e impotente. Nick cuenta que una de las viviendas tenía unos adornos especialmente llamativos: »decoraciones muy elaboradas, enormes, muy curradas, por lo que es normal que alguien se pare delante de la casa para sacar una foto«.

Sin embargo, lo que debería haber sido un paseo tranquilo con su cámara acabó en un enfrentamiento vecinal. «Mientras estaba ahí, una mujer salió de su casa y me dijo: 'tú quién eres qué haces aquí?'», relata. A pesar de explicarle que solo estaba fotografiando los adornos, la mujer no se quedó tranquila y fue más allá con sus preguntas: «Tú vives en España, entonces ¿por qué estás aquí (...) buscas problemas o buscas robarnos o qué?'». Y todo ello a pesar de que explicó que solo estaba dando un paseo y visitando a su hermana.

Según cuenta Nick, al principio pensó que la mujer bromeaba, pero pronto entendió que hablaba en serio. «Si no quieres que la gente pare delante de tu casa, a lo mejor no deberías poner decoraciones en tu casa, ¿no?», replica con indignación en el vídeo. La tensión creció hasta el punto de que la vecina le pidió que abandonara la acera y amenazó con llamar a la policía.

«Qué chalada está la gente aquí, madre mía, pero claro, en EE UU la gente no va andando por las calles», reflexiona después. En su opinión, el hecho de que caminar no sea habitual en muchos barrios estadounidenses genera una desconfianza injustificada hacia cualquier desconocido, incluso para alguien que corriendo con mallas.

La experiencia le dejó tan frustrado que solo tuvo una cosa clara al terminar el vídeo: «Por favor que vuelva a España ya».