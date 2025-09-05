Una cubana que vive en España, fascinada con lo que se encuentra en las calles de nuestro país: «Cambia el color de la piel»

Iniciar un nuevo camino en otro país no es fácil. Supone dejar atrás un hogar, una familia, amigos y un trabajo. Se trata de un proceso complejo, pues hay que afrontar una gran cantidad de choques culturales y atravesar un largo periodo de adaptación que, en ocasiones, se vuelve desesperante.

A pesar de todos estos obstáculos, hay personas que se consideran auténticas privilegiadas por haber tenido la oportunidad de mudarse a otro territorio. Este es el caso de Darlyn Morales, una cubana que actualmente se encuentra en Palma de Mallorca. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok habla sobre algo que se ha encontrado en las calles de España y que le deja sin palabras.

Una cubana alucina con lo que se encuentra en las calles de España

Darlyn Morales, que está en Palma de Mallorca, asegura se siente muy afortunada de residir en nuestro país. «España es realmente hermosa. Las construcciones, las calles pequeñitas, la limpieza... Tenemos que agradecer mucho. Las personas que han vivido aquí toda la vida todavía no son conscientes de esto», sostiene.

@darlynmoralesactriz Siempre habrá alguna situación que arreglar pero hay que disfrutar lo que tenemos mientras se resuelva !!!!! ♬ sonido original - Darlyn Morales✨UGC✨

Sin embargo, hay algo que fascina especialmente a la cubana. Lo explica: «Es la vibra que hay, la paz... Vas caminando por aquí y es una salida. La energía que se respira en el ambiante es complemetamente diferente. Todos los que salimos de Cuba lo sentimos», asegura.

La mujer valora la tranquilidad que siente en España. «Cambia el color de la piel, el pelo... Además de la alimentación, no te tienes que estar preocupando por cosas tontas. Es un estrés normal, cotidiano. La diferencia es abismal», sentencia.