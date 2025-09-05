Un cocinero explica qué hacen los restaurantes para que la comida te sepa mejor que en casa: «Es una de las sustancia más...»

Un cocinero explica qué hacen los restaurantes para que la comida sepa mejor que en casa: «Es una de las sustancias más...» Diego Domínguez Almudévar ha revelado a través de un vídeo de TikTok el truco que utilizan los chefs profesionales para que sus platos tengan un sabor único

Ir a un restaurante y enamorarse de uno de los platos que se han pedido es algo que a todos nos ha pasado alguna vez. Tanto es así que, aunque pasen los días, es complicado olvidarse de su sabor y de la experiencia tan gratificante vivida.

Por ello, son muchos los que se animan a replicar la receta en casa. Con ilusión, van al supermercado en busca de todos los ingredientes y, tras horas en los fogones, llega el momento más esperado: probar la comida.

Solo les hace falta un único bocado para comprobar que el resultado no es, ni de lejos, parecido. Intentan darle una segunda oportunidad, pero el deselence es el mismo: decepcionante.

«Y por qué ocurre esto?», se preguntan. El cocinero aficionado Diego Domínguez Almudévar, conocido en redes sociales como @diegodoal, ha respondido esta pregunta.

El joven ha afirmado a través de un vídeo de TikTok que los chefs profesionales tienen un truco para conseguir que la comida sepa mejor en los restaurantes que en casa.

El truco de los cocineros profesionales para que la comida sepa mejor que en casa

Diego Domínguez ha revelado que «la salsa es una de las trampas que utilizan los restaurantes para que la comida sepa mucho mejor que en casa». El joven cocinero indica que es muy «sencilla» de preparar. «La puedes hacer con cosas que normalmente tirarías», añade.

La mejor salsa casera para triunfar con nuestros platos

El creador de contenido ha explicado paso a paso cómo hacer una buena salsa en casa para triunfar con nuestros platos. El cocinero la ha elaborado con huesos de pollo. «Vamos a hacer un caldo con ellos», ha señalado.

Paso a paso para hacer una salsa casera Primero hay que dorarlos en el horno a «máxima potencia».

Después se añaden a una cacerola con unas cuantas verduras y agua. Diego Domínguez dice que la clave es que estén muchas horas . «Cuatro para el pollo y de seis a ocho para la ternera para extraer el colágeno de los huesos», aclara.

Cuando solo quede una hora, se destapa y se sube el fuego a medio alto para que se reduzca «hasta la mitad» .

Seguidamente, hay que colarlo y se deja enfriar en la nevera «durante toda la noche» .

Al día siguiente, el cocinero afirma que el caldo «debería ser una gelatina» . Por lo tanto, hay que retirar la grasa de la superficie y seguir reduciéndolo.

Después de una hora, coge espesor, se sazona y listo.

«Esto es lo que se conoce como una reducción y es una de las sustancias más umamis del mundo. Puedes usarla sola. A mí me encanta con verduras», comenta.

Para que brille, Domínguez subraya que hay que emulsionarla con «un par de nueces de mantequilla». Además, indica que esa grasa «potencia más su sabor».

El tiktoker cuenta que lo mejor de todo es que la salsa se puede congelar en cubitos y tenerla lista para «hacer una cena de restaurante en diez minutos».