Una coreana que vive en España, sin palabras con la forma de comer que tenemos en nuestro país: «No sé si es el aceite de oliva»

Los ciudadanos asiáticos suelen quedar muy embobados con la vida de España. Sea a raíz de los múltiples atractivos turísticos, la gastronomía, el clima, el estilo relajado o un día a día a priori no tan estricto como el de su cultura, lo innegable es que muchos ciudadanos chinos, japoneses o coreanos, por poner solo unos ejemplos, quieren visitar nuestro país.

Algunos directamente apuestan por buscar trabajo y mudarse aquí durante un tiempo. Cat lleva más de año y medio afincada, y muy feliz, en Barcelona, donde trabaja dando clases de inglés y coreano. Ella es una joven coreana con orígenes norteamericanos que dedica su tiempo libre a contar su día a día en su TikTok (@casicoreanola), porque se considera casi 'coreañola'.

Allí ha hablado, y mucho, de los desafíos que le ha supuesto el idioma español pero también del mero hecho de vivir en el extranjero o la manera de cómo tomarse la vida sin tener que ir deprisa. Ahora, ha querido explicar algo que también le choca mucho de los españoles y su forma de comer. «¿Cuál es vuestro secreto?», se pregunta en un vídeo que en solo un día ya consiguió superar las 13.000 visualizaciones.

«Por favor, alguien me puede explicar por qué y cómo que los españoles coméis cinco veces al día y cenáis a las 22 horas y no estáis gordos», se pregunta ella al inicio del vídeo, grabado mientras va paseando por la calle. Cat remarca que no ve personas con exceso de peso en España y llega a afirmar que «nunca he visto a una chica gorda española».

Por todo ello, la coreana se pregunta si eso «será por caminar mucho por la calle o montar en la bicicleta». Cat insiste en que aquí ve que la gente come cinco veces al día, muy «frecuentemente», aunque también apunta que en cada una de estas comidas «no coméis mucho, la porción es muy pequeña».

Así, ella recuerda que lleva ya tiempo viviendo en Barcelona y da por hecho de que «quizás pienso así porque he vivido en Estados Unidos y obviamente todo el mundo sabe que hay mucho problema con la obesidad». Cat vuelve a asegurar que paseando por la capital catalana no ha visto ni a chicas gordas ni obesas y por eso pide que le compartan «cuál es el secreto». «No sé si es el aceite de oliva o qué...», acaba ella el vídeo, que ha recibido muchos comentarios.

«Sí que hay personas con sobrepeso pero nuestra gastronomía es sana y variada, además que solemos hacer mucho deporte la gran mayoría», le explica Rafita, del que ella saca la conclusión que «parece que el secreto es la dieta mediterránea». También otros le apuntan que no comen cinco veces al día y que tienen horarios más europeos y varios le puntualizan que hay dos comidas fuertes al día y que el resto sí que son pocas porciones.