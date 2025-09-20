Hace la compra en Mercadona y Carrefour e indica cuál es el supermercado más barato: «No vuelvo a...»

En España hacer la compra implica escoger dónde vamos a adquirir los productos que necesitamos, ya que podemos encontrar desde grandes cadenas como Mercadona, Lidl o Carrefour, hasta pequeñas tiendas de barrio, mercados, carnicerías, fruterías, etcétera.

Además de que cada vez hay más opciones donde comprar para llenar la despensa, algo que también se nota es que la cesta de la compra se ha encarecido en los últimos años.

Esto hace que muchas personas y familias tengan que comparar más, buscar ofertas y apostar por las marcas blancas para mantener el gasto lo menos disparado posible, sobre todo cuando se trata de alimentos o productos básicos del día a día.

En una búsqueda por encontrar el supermercado con mejor relación calidad-precio, la creadora de contenido Mar compartió con sus seguidores su objetivo y, después de haber hecho una compra mensual en Mercadona, estos le recomendaron que fuera a hacerla en Carrefour, indicándole que suele haber ofertas y promociones para ahorrar.

Así, la joven les hizo caso y, en un vídeo correspondiente a abril, decidió hacer su compra mensual habitual en Carrefour para compararla con Mercadona. Mar fue mostrando uno por uno los productos que compró en Carrefour, recordando que la carne la adquirió en una carnicería para ganar calidad en el producto.

Aún así, la chica explica que añadió lo que le costó la carne a la cuenta final del precio de su compra mensual en Carrefour. Finalmente comparaba lo que se gastó en ambos supermercados con compras que, se entiende, fueron similares.

¿Es más cara la compra en Mercadona o en Carrefour?

«Recapitulemos: El mes pasado nos gastamos en Mercadona 271, 43 euros y cogimos de todo. Vamos no nos faltó de nada, menos la verdura que ya comentamos que la cogemos los domingos en un mercadillo. Y el total de este mes en Carrefour es de 304,81 euros. Sumándole el precio de la carnicería, 60,32 euros, hace un total de 364,32 euros» detallaba Mar.

Así, reconoce que nunca se habían gastado tanto dinero en hacer la compra mensual: «Puede que hayamos mejorado la calidad del alimento pero, sin duda, es la compra más cara que hemos hecho hasta el momento». Así, el precio de compra entre ambos supermercados tendría casi 100 euros de diferencia, quedando como compra más barata la de Mercadona, según la experiencia de esta creadora de contenido y según los precios a los que compró en abril.