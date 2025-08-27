Una española en Hawái compra en un supermercado y sale escaldada: «Cuesta cinco veces más»

El coste de la vida no es igual en todas partes. Lo que en un país puede suponer una compra asequible, en otro se convierte en un lujo al alcance de pocos. La diferencia de precios de productos de primera necesidad, como el pan, la leche o los huevos, depende de factores tan variados como el nivel de vida, la producción local o la dependencia de las importaciones. Por eso, quienes deciden mudarse a otro país suelen sorprenderse con la factura del supermercado. En este contexto, Gabriela Campbell, una española afincada en Hawái, ha querido mostrar a través de un vídeo en TikTok lo que cuesta llenar una cesta básica en la isla.

La joven no se ha andado con rodeos y lo resume en una frase que lo dice todo: «La compra en Hawái cuesta cinco veces más que en España», señala a las puertas de un 'Foodland super market'.

«Estamos en Kauai y vamos a hacer la compra en un super y vais a flipar», avisa antes de comenzar el recorrido entre los pasillos repletos de productos conocidos para cualquier europeo. Sin embargo, la creadora de contenido comienza revelando la clave del porqué de esta situación: «Hawái es el estado más caro de Estados Unidos porque prácticamente todo se importa desde 'mainland'». La explicación encaja con la realidad de un archipiélago donde cada bien, desde la fruta hasta el aceite, llega en barco o avión, encareciendo considerablemente su valor final.

Hawái, un paraíso con precios prohibidos

«Vamos a ver cuanto nos cuesta hacer la compra en Hawái», continúa mientras coge productos habituales para cualquier familia. El primero es un básico: «Pan bimbo 8,99». A continuación, y sin esconder su sorpresa, muestra lo que cuesta un litro de bebida vegetal: «leche de avena 6,99». Tampoco se queda atrás la leche: «7,99», señala con una garrafa de 5 litros.

La escalada de precios sigue y no parece tener fin. «Una docena de huevos 8,69», apunta como si se tratara de un producto de lujo. «Yogur, 11,29», añade, mostrando un yogur de 1 kilo.

El litro de aceite, uno de los productos estrella de la dieta mediterránea, alcanza cotas desorbitadas: «Aceite de oliva virgen extra… 21,99». Asimismo, ni los más pequeños se libran del golpe a su bolsillo, pues los cereales tampoco escapan a la lógica del mercado isleño: «Los cereales del tigre de toda la vida, 12,69».

La proteína, otro de los básicos de cualquier nevera, tampoco resulta asequible. «Pollo, 9,49», comenta mostrando el envase. Pero la mayor sorpresa llega con un producto habitual en cualquier casa española: «Carne picada, 26,49», expresa con un paquete de medio kilo de carne en la mano.

La lista continúa como si se tratara de una sucesión de sobresaltos. «Queso rallado 7,59»; «Pizza de pepperoni, 16,99». La salsa para acompañar tampoco es barata: «Salsa de tomate 13,99». Y el alimento más básico para los estudiantes o los amantes de la cocina italiana tampoco se salva: «Espagueti, 6,99».

Finalmente, tras sumar todos los productos, la creadora de contenido anuncia la cifra que deja en evidencia la carestía de la vida en Hawái: «En total han sido 160,17», unos 138,16 euros.

El vídeo de la joven ha servido como una ventana a una realidad que muchos desconocían: vivir en un paraíso natural como Hawái implica pagar un precio altísimo en lo más cotidiano. La belleza de sus playas y la tranquilidad de sus paisajes contrastan con la dureza de las etiquetas en el supermercado, un recordatorio de que la vida idílica en el archipiélago no es precisamente barata.