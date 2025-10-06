Cuándo se cobra el paro en octubre: la fecha en Caixabank, ING, Santander, BBVA y resto de bancos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el mes de septiembre, España creó 31.462 empleos empleos impulsados sobre todo por la eduiucación. El paro bajó en 4.846 personas y el número total de afiliados llegó hasta los 21,7 millones.

Sin embargo, este mes también dejó un dato preocupante: el día 19 fue el peor día del año ya que se produjo un gran número de despidos. Concretamente, la Seguridad Social perdió 195.657 afiliados en 24 horas. En total, al cierre del mes el númoero de parados ha quedado en los 2,4 millones.

Todos ellas estarán pendientes durante los próximos días del cobro de sus correspondientes prestaciones para afrontar los gastos del mes de octubre.

¿Cuándo se cobra el paro en España?

Como norma general el cobro del paro se realiza el día 10 de cada mes o, si es festivo, el siguiente día hábil. Las mensualidades de la prestación por desempleo se abonan por conceptos de 30 días, tal como establece la normativa vigente, dentro del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo.

Como especifica el Ministerio de Trabajo, el paro se cobra entre los días 10 y 15 de cada mes. No obstante, en algunos los bancos ya suelen tener los datos de quienes tienen derecho a cobro y pueden adelantar el importe.

La fecha del cobro del paro según la entidad Santander: a partir del 6 de octubre

BBVA: a partir del 10 de octubre

Caixbank: a partir del 10 de octubre

Bankinter: a partir del 10 de octubre

Kutxabank: a partir del 10 de octubre

ING: a partir de 10 de octubre

Ibercaja: a partir del 6 de octubre

Unicaja: a partir del 10 de octubre

Banco Sabadell: a partir del 10 de octubre

En el mes de mayo de 2024 se produjo una reforma del nivel asistencial del desempleo que elevó las cuantías del subsidio hasta los 570 euros mensuales y se puede percibir hasta 30 meses si se cuentan con cargas familiares y se han agotado 180 días de paga contributiva.