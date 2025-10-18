El chef José Andrés explica cómo cocinar los mejillones para que queden perfectos: su truco está en no cocerlos

Los mejillones son un producto muy valorado en la gastronomía española, especialmente en las regiones costeras. En nuestro país existen numerosas formas tradicionales de preparar este molusco. Dos de las más destacadas son al vapor o a la marinera. Además, es ... un ingrediente esencial en platos icónicos como la paella de marisco, dándole un toque único y lleno de sabor a mar.

Preparar mejillones no es especialmente complicado, pero hay que tener cuidado con algunos aspectos. Hay que limpiarlos bien y es fundamental controlar el tiempo de cocción, pues son muy delicados y unos minutos de más los puede dejar duros o gomosos.

Aunque lograr el punto perfecto es una cuestión de práctica, lo mejor es ver cómo lo hacen los grandes chefs. Uno de ellos es el español José Andrés. En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, el cocinero explica su receta para que los mejillones queden exquisitos. Su truco es no cocerlos.

El truco del chef José Andrés para que los mejillones queden perfectos

El chef José Andrés ha compartido con sus seguidores su truco para que los mejillones al limón queden perfectos. «Una receta rápida y deliciosa», asegura.

Lo más curioso es que el cocinero español no los cuece, sino que los hace como si fuesen «palomitas de maíz». En el vídeo lo explica paso a paso.

En primer lugar, José Andrés corta unos trozos de ajo y los echa a una cacerola con aceite a fuego alto hasta que cojan un color dorado. Después, es el momento de poner los mejillones junto a varios trozos de piel de limón y su jugo exprimido. Deja todo unos minutos con una tapa.

Para saber si están listos, el chef da la clave: «Cuando están abiertos. Si alguno no se abre y no quieres cocinarlo en exceso, lo más probable es que esté bien».

Por último, saca los mejillones y los coloca en un plato. «Lo mejor es la salsa acompañada de pan o arroz. Impresionante, me encantan», confirma tras probar uno.