El chef José Andrés, convencido de lo que llevará a Donald Trump a ganar el próximo Nobel de la Paz: «Puedes hacerlo»

Maria Corina Machado ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2025, noticia que ha dado la vuelta al mundo y ha causado todo tipo de opiniones.

La líder opositora venezolana y fundadora de Vente Venezuela ha recibido el distinguido galardón en reconocimiento a ... su trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia en su país.

Machado, quien ha enfrentado una fuerte represión por parte del régimen de Nicolás Maduro durante años, dedicó el premio a quienes han resistido con coraje y dignidad la violencia estatal en Venezuela, afirmando que este reconocimiento representa un respaldo internacional crucial para la causa democrática de su país.

Entre las diferentes reacciones al conocer que Machado se llevó el Nobel de la Paz, ha destacado la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva meses postulándose públicamente para que le dieran este reconocimiento. Entre varios de los motivos, alega su actuación en la consecución de la paz en Gaza y haber sido clave para el fin de otras guerras, incluso llegando a dar a entender que sería un insulto no considerarlo.

En este sentido, el presidente afirmó que Machado le llamó para hacerle partícipe de haber conseguido el Nobel de la Paz, indicando que lo había ganado en su honor, y Trump insistió en sus méritos de haber ayudado a la venezolana en su lucha por la democracia y en otros aspectos: «La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías'﻿, una cosa muy amable de su parte», dijo Trump en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca

El chef José Andrés, claro con Trump sobre cómo conseguir ganar el Nobel de la Paz

En medio de este escenario de cierta tensión política, el conocido chef español José Andrés, reconocido mundialmente por su labor humanitaria a través de su organización World Central Kitchen, ha querido dejar un mensaje a Trump tras no haber ganado el Nobel de la Paz.

En él, José Andrés se muestra de acuerdo con Trump ante el hecho de que haya sido clave para que Maria Corina ganase el galardón, a la vez que parece animar al presidente de EE.UU a continuar con sus labores de paz y poder, por fin, hacerse con su tan ansiado premio.

.@POTUS @realdonaldtrump in a way Sir, this is your win too. I applaud your stance in ending Maduro’s hold to power in Venezuela and she is fighting for the same thing within! She is your partner! As you supported her before…Thanks for your efforts in Gaza, and please let’s end… https://t.co/5l0VgPzIrg — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) October 10, 2025

De este modo, el chef español parece estar convencido de cómo Trump puede ganar este galardón. Además, estaría posicionándose, en parte, a favor de que Trump se lleve el Nobel de la Paz, agradeciendo su labor por la paz en Gaza, aunque también lanzándole un recordatorio sobre su responsabilidad e influencia para acabar con otras guerras como la de Rusia y Ucrania.