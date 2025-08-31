Un cardiólogo advierte del peligro de tomar ibuprofeno antes de hacer ejercicio: «Puede aumentar el riesgo...»

Algunos fármacos están muy extendidos entre la población. Si prestamos atención a España, los medicamentos más vendidos el año pasado fueron los analgésicos, seguidos de los ansiolíticos y de los destinados a tratar el colesterol, según informó el Observatorio del Medicamento, de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe) a inicios de este año.

Uno de los medicamentos más consumidos en España es el ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) derivado del ácido propiónico que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas (para reducir la fiebre).

Sin embargo, pese a que el uso del ibuprofeno está muy extendido, su consumo no está exento de riesgos. En este sentido, es crucial comprender las contraindicaciones asociadas a este fármaco para evitar que su uso pueda derivar en complicaciones graves para la salud.

Además, la automedicación o el uso prolongado sin seguimiento de un médico incrementan notablemente el riesgo de efectos secundarios indeseados. De esta forma, el cardiólogo Aurelio Rojas ha advertido en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@doctorrojass) de los peligros asociados al consumo de ibuprofeno.

«Muchos lo toman como si fuera inocuo… pero no lo es», asegura Rojas, que señala que, en caso de tomar ibuprofeno habitualmente para aliviar el dolor de cabeza, de menstruación, de espalda o el estrés, es importante conocer sus riesgos y cómo evitarlos.

El peligro de tomar ibuprofeno con el ejercicio físico

«No tomes ibuprofeno sin antes saber esto», comienza diciendo el cardiólogo en el vídeo. En primer lugar, Rojas recomienda no tomar este fármaco por «costumbre» y hacerlo «solo cuando sea necesario». Además, en caso de que sea posible, indica que es mejor «controlar el dolor con medios naturales o alternativas más seguras».

El ibuprofeno es especialmente peligroso en caso de sufrir hipertensión. «No lo utilices si tienes la tensión alta sin controlar», indica Rojas, ya que este antiinflamatorio «puede reducir el efecto de tus medicamentos para la tensión, así que siempre consulta con tu médico».

A la hora de tomar ibuprofeno, el cardiólogo destaca la importancia de «beber suficiente agua». «Este tipo de fármacos pueden afectar a tus riñones y, si estás deshidratado, tu presión arterial puede subir aún más», explica.

Además de beber mucho agua, Rojas subraya la importancia de evitar el alcohol y la sal en exceso cuando se toma ibuprofeno: «Ambos aumentan la retención de líquido y hacen que tus vasos sanguíneos se contraigan aún más».

EL PELIGRO DEL IBUPROFENO Muchos lo toman como si fuera inocuo… pero no lo es. 👉 Si lo usas a menudo para el dolor de cabeza, la regla, la espalda o el estrés… esto te interesa. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno tienen riesgos importantes, sobre todo si: ❌ Tienes hipertensión ❌ Tomas otros fármacos ❌ Estás deshidratado ❌ Haces ejercicio intenso tras tomarlo ¿Cómo reducir esos riesgos? ✅ Úsalo solo cuando sea necesario ✅ Hidratación, descanso, y nada de alcohol ni sal en exceso ✅ Dosis baja y por pocos días ✅ Busca alternativas naturales que no dañan tu salud cardiovascular: – Cúrcuma y jengibre – Magnesio – Frío o calor local – Respiración consciente y fisioterapia

Por otro lado, el experto indica que es «muy importante» no tomar «nunca» ibuprofeno en caso de realizar ejercicio físico intenso. Y es que, informa, «puede aumentar el riesgo de infarto, ictus o daño renal». «Sí, has oído bien», señala.

No obstante, el cardiólogo aconseja valorar con el médico alternativas al ibuprofeno como el paracetamol, «siempre y cuando no tengas contraindicaciones», métodos naturales como «el frío, el calor, el descanso, la fisioterapia, la respiración profunda» o antinflamatorios naturales como la cúrcuma con pimienta negra o el jengibre.

En cualquier caso, si al final es necesario tomar ibuprofeno, Rojas recomienda que sea siempre «a la dosis más baja y durante el menor tiempo posible». «Nunca más de tres días seguidos sin supervisión médica», asegura el cardiólogo.