Un camionero se jubila y explica cuánto dinero recibe de pensión después de 40 años trabajando: «No es mucho»

Uno de los momentos más esperados para algunas personas de determinada edad es la jubilación. Esto implica dejar de trabajar después de muchos años y, además, poder recibir una pensión que corresponde a cada trabajador según diversos factores.

Los principales son estos tres, los ... años cotizados, la base de cotización (promedio de los últimos 25 años de salarios sobre los que se ha cotizado) y la edad de jubilación, ya que en algunos casos es posible jubilarse antes o después de una edad determinada.

Esa edad va variando en nuestro país según el año. Por el momento, en España, la edad de jubilación ordinaria en 2025 es de 66 años y 8 meses si se tienen menos de 38 años y tres meses cotizados, o de 65 años si se tienen 38 años y 3 meses o más cotizados.

Pero, según la web de la Seguridad Social, está previsto que a partir de 2027 esto cambie, siendo de 65 años para personas con 38 años y 6 meses o más cotizados, o de hasta 67 años con menos del mismo tiempo cotizado como trabajador.

En este contexto, muchos trabajadores buscan intentar jubilarse lo antes posible, aunque eso, en ocasiones, supone quedarse con una pensión algo menor de lo esperado. Esto ocurre de manera similar en otros países como nuestro vecino Francia.

Un cambionero cuenta su proceso de jubilación: cobra 1.200 euros de pensión

Justo de este país es Jean Marc, un hombre que ha trabajado durante 40 años como camionero y, en el medio 'Herloop', ha contado su situación como jubilado, indicando cómo fue el proceso para dejar de trabajar y cuál es la pensión que recibe a día de hoy.

Según cuenta, su oficio estuvo marcado por largas jornadas y sacrificios, pero también por el orgullo de cumplir con su deber. Él mismo resumió su vida laboral con sinceridad, contando que ha recorrido las carreteras francesas y europeas durante más de cuatro décadas y ahora le gustaría explicar su historia y cómo es la realidad de otros muchos conductores que, como él , han tenido una vida de esfuerzo y actualmente cobran una pensión modesta pero digna. Recoge 'Noticias Trabajo'.

Concretamente, el camionero tiene una pensión mensual de 1.200 euros, y afirma sentirse tranquilo a pesar de no considerarla una cantidad elevada. «No es mucho, pero puedo vivir tranquilo», reconociendo que cada kilómetro trabajado contribuyó a la cuantía que recibe cada mes.

En su país utilizan sistemas complementarios para aumentar la pensión

Además, explica que durante 25 años disfrutó de un mejor salario, con horas extras bien pagadas, algo que hizo aumentar sus cotizaciones al sistema. Para él, ese esfuerzo no fue en vano: «Cada viaje, cada kilómetro recorrido ha contribuido a la acumulación de estos valiosos puntos, que determinan el importe final de mi pensión», dice refiriéndose al Agirc-Arrco, un sistema complementario de la Seguridad Social que funciona por puntos que se pueden acumular en la vida laboral del trabajador.

Tal como cuenta, una de las ventajas de su profesión fue poder acogerse a la jubilación anticipada gracias al subsidio CFA, un beneficio pensado para conductores de transporte pesado. Gracias a este programa, pudo retirarse a los 57 años, recibiendo el 70% de su salario bruto durante dos años. Contar con ese tiempo de transición fue, según sus palabras, un alivio tras décadas al volante.

Control sobre las finanzas y futuro de la profesión

En el medio francés, Jean Marc también reflexionó sobre la importancia de un ahorro complementario aparte de la pensión que da el sistema público. Consejado por un compañero, comenzó a ahorrar a los 40 años para su plan de jubilación y hoy puede disfrutar de ese colchón. Además, aconseja a quienes trabajen en el sector de contar con asesoramiento financiero, para tener al día todas las cuentas y gestionar bien tanto ahorros e inversiones como gastos.

Por último, Jean Marc refleiona sobre el futuro de la profesión: «El mundo del transporte por carretera evoluciona rápidamente, combinando la transición ecológica con los avances tecnológicos. Estos cambios sin duda repercutirán en las futuras pensiones de los conductores. La automatización parcial de los vehículos, por ejemplo, podría cambiar las competencias requeridas y, en consecuencia, la forma de calcular las pensiones».