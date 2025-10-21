Cuándo se cobran las pensiones en octubre: la fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

Se acerca el final del mes y por tanto, al igual que los trabajadores cobran sus nóminas, también es momento para los pensionistas de cobrar sus pensiones.

Según los datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, durante el mes de septiembre, el INSS ... abonó más de 10,3 millones de pensiones en la nómina de de este mes con destino a más de 9,3 millones de pensionistas.

En el pasado mes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General fue de 1.508,7 euros mensuales, mientras que la pensión media del sistema alcanzó los 1.314 euros mensuales. Esta semana es el turno del abono de las pensiones correspondientes al mes de octubre.

Un hombre de 42 años consigue la pensión por incapacidad permanente debido a su adicción al heavy metal ABC La fecha de cobro de las pensiones en octubre Como indica la Seguridad Social de acuerdo a su normativa, pensiones de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se devengan por mensualidades naturales vencidas y se satisfacen en 14 pagas. La norma dicta que la fecha de abono será el primer día hábil del mes en que se realiza el pago (a mes vencido) y siempre antes del cuarto día natural del mismo. Lo que implica que se debería cobrar entre el 1 y el 4 de cada mes. No obstante, como los bancos ya tienen toda la información suelen adelantar el pago y lo más normal es que se abonen entre el 22 y el 26 de cada mes. Fecha de cobro de las pensiones en octubre según el banco BBVA: a partir del 24 de septiembre

ING: a partir del 24 de septiembre

Caixabank: a partir del 23 de septiembre

Santander: a partir del 23 de septiembre

Abanca: a partir del 24 de septiembre

Sabadell: a partir del 24 de septiembre

Bankinter: a partir del 22 de septiembre El próximo mes de noviembre a los pensionistas se les abonará, junto con su nómina habitual, la paga extra. Este año, gracias a la revalorización el importe será más elevado, al igual que han visto cómo se han incrementado al inicio del año.

