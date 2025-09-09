Camacho explica por qué se marchó del Real Madrid hasta dos veces: «Vi que las cosas no eran como tenían que ser...»

José Antonio Camacho, leyenda viva del Real Madrid, se retiró en 1989 y pocos años después ascendió al Rayo Vallecano a Primera División como entrenador. Su posterior éxito con el RCD Espanyol y su paso por el Sevilla le sirvieron para regresar al Madrid en el verano de 1998, pero no llegó siquiera a debutar: dimitió. En 2004, con Florentino Pérez en la presidencia y no con Lorenzo Sanz, accedió de nuevo al cargo, pero apenas aguantó tres jornadas de liga.

Durante más de una hora de conversación, el mismo Camacho se encarga de repasar aquel y otros periplos suyos en el podcast de Los Fulanos, disponible en YouTube. El tipo no duda al comenzar su relato: «A ver, soy una persona bastante rara, en este aspecto. Si algo no me gusta, pues no me gusta». Pistoletazo dado.

Camacho explica por qué se marchó del Real Madrid hasta dos veces

«A mí me ficha Pirri para el Madrid. Yo estaba encantado de la vida, pero cuando llegué vi que las cosas no eran como tenían que ser. Con mi cuadro técnico tampoco se portaron muy bien», asevera en alusión a su primera etapa como entrenador blanco. «Un día, de repente, resulta que cedieron a Víctor del Amo a otro equipo sin mi permiso, y yo dije que no estaba acostumbrado a trabajar así, que no sabía por qué me habían fichado. Les pregunté a los del club si querían que siguiera, y como no me dijeron nada terminé por irme. Por aquellas estaba Lorenzo Sanz como presidente. Ni siquiera empecé la temporada».

Al hablar de su segunda etapa, en 2004, y por tanto de Florentino Pérez —justo antes de su repentina dimisión, a la postre episódica—, se detiene algo más: «Luego, con Florentino, sí empecé la temporada, pero le dije: «Mire, presidente, a este equipo yo, particularmente, no le puedo sacar rendimiento, no sé si usted a lo mejor querrá entonces traer a otro entrenador o algo, pero yo a estos jugadores veo que no les puedo sacar rendimiento»».

Eran aquellos años, sí, aquellos: «Me dijo que tenía Balones de Oro en plantilla, y yo que sí, que más bien tenía antiguos Balones de Oro, que usted, presidente, lo que tendría que hacer es fichar a los seis o siete jugadores que puedan ser Balones de Oro ahora. Y por eso me marché». Florentino insistió en que se quedara, según relata Camacho, pero él se mantuvo en sus trece: «Yo no veía que el equipo se fuera a clasificar siquiera para la UEFA, y así ocurrió».

«Tenía grandes jugadores, sí, a Zidane, a Figo, a Ronaldo, a Raúl, a Helguera, pero tenían 33 o 34 años. Insistí, no quería líos, lo veía imposible y Florentino entonces me agradeció todo y luego acabó por marcharse él, en febrero. Ahora me llevo muy bien con él, no por nada estoy de vicepresidente de los veteranos del Madrid, y también he ido a representar al club a algunos eventos importantes. No hubo ningún problema», concluye.