Boticaria García señala si es mejor una Coca-Cola Zero o una tostada 0,0: «Si un día te apetece un capricho...»

Boticaria García señala si es mejor una Coca-Cola Zero o una tostada 0,0

Cada vez más personas buscan llevar un estilo de vida saludable, y para ello muchos optan por versiones 'cero', 'light' o 'sin alcohol' de sus productos favoritos, con la idea de que son opciones más sanas. Pero, ¿realmente lo son todas por igual?

Sobre esta cuestión ha hablado recientemente la farmacéutica y divulgadora Boticaria García, conocida por sus intervenciones en televisión y redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, ha comparado dos productos muy populares entre quienes buscan cuidarse: la Coca-Cola Cero y la cerveza 0,0 tostada.

¿Es saludable la Coca-Cola Cero?

En el caso de la Coca-Cola Cero, Boticaria destaca que su punto fuerte es que no tiene calorías ni azúcares. Eso sí, recuerda que «no es como beber agua». La bebida contiene edulcorantes que, aunque son seguros, pueden tener efectos secundarios. Según algunos estudios, estos compuestos —como la sacarina que muchos añaden al café— podrían alterar la microbiota intestinal, es decir, el equilibrio de nuestras bacterias buenas.

Además, otro inconveniente de los edulcorantes es que pueden aumentar las ganas de consumir alimentos dulces. Por eso, aunque una Coca-Cola Cero de vez en cuando no sea un drama, tampoco se debe considerar una alternativa totalmente neutra. «Vamos, que si no te la tomas, pues mejor», resume la experta.

¿Es saludable la 0,0 tostada?

¿Y qué pasa con la cerveza 0,0 tostada? Aquí la sorpresa es mayor. Aunque no contiene edulcorantes, sí tiene azúcar y calorías, y no pocas. Boticaria advierte que con solo dos latas se superan los 22 gramos de azúcar —lo que equivale a unos 4 terrones—, que es prácticamente el máximo diario recomendado. En calorías, esas dos cervezas suponen más de 170, algo a tener en cuenta especialmente si no se lleva un estilo de vida muy activo.

Algunos usuarios le han preguntado si la cerveza tiene beneficios por sus antioxidantes. Ella responde que sí, pero que no nos engañemos: «Tiene muchos menos que las frutas y las verduras». Además, los antioxidantes de la cerveza vienen acompañados de azúcar libre y sin fibra, lo cual la hace poco interesante nutricionalmente hablando. «Tomar cerveza por sus antioxidantes es como ir a Cuenca buscando playas», ironiza. «Tenemos ríos muy chulos, de hecho dos, pero si buscas playa, vete a Valencia».

Otro detalle que muchos desconocen, explica, es que por ley, todas las cervezas 0,0 pueden llevar hasta un 0,04% de alcohol. Es una cantidad mínima, prácticamente inapreciable, pero si alguien quiere evitar el alcohol por completo —por salud, por embarazo o por cuestiones religiosas, por ejemplo—, conviene saberlo.

¿Qué es mejor? ¿La Coca-Cola Cero o la 0,0 tostada?

Al final del vídeo, Boticaria concluye que ni la Coca-Cola Cero ni la cerveza 0,0 tostada son bebidas especialmente saludables. Ninguna aparece en las guías alimentarias como recomendadas. Por eso, asegura que lo importante no es elegir entre lo menos malo, sino comer bien en el día a día.

«No pongas el foco en la anécdota. Preocúpate más porque tu plato se parezca a la bandera de Portugal, ya sabes, con mucho verde, con mucho rojo», aconseja. «Y si un día te apetece darte un capricho, elige el que más te guste, pero sin pensar que estás haciendo una elección sana», remata.