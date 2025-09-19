Juan del Val condena lo que muchos españoles le piden por la calle por trabajar en 'El Hormiguero': «Luego criticamos la corrupción»

Juan del Val condena lo que muchos españoles le piden por la calle por trabajar en 'El Hormiguero'

Juan del Val se ha convertido en uno de los grandes culpables del gran éxito de 'El Hormiguero' en los últimos años. El periodista y escritor, colaborador habitual del programa de Pablo Motos en Antena 3, participa cada martes y jueves en las tertulias de actualidad que allí se realizan. De hecho, este suele hablar sin pelos en la lengua sobre todo tipo de temáticas y asuntos políticos y sociales que le resultan indignantes.

También lo ha hecho este jueves 18, tras la visita de Luz Casal al espacio de Trancas y Barrancas, en una mesa conformada por Nuria Roca, Cristina Pardo, Tamara Falcó, él mismo y el propio presentador de Requena. Allí, no sólo han hablado de la cancelación del 'late show' de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre la muerte del activista Charlie Kirk, sino también de asuntos como las memorias de Isabel Preysler o encuentros singulares con personajes famosos.

Para terminar el programa, el propio Pablo Motos ha pedido «recuperar una costumbre» en la tertulia habitual y le ha insistido a Juan del Val que despidiera la semana en Antena 3 con un polémico comentario. «Que te meta en líos a ti el fin de semana y que nos dejen en paz a los demas», ha reclamado el valenciano en tono jocoso a su colaborador más controvertido.

Juan del Val, muy enfadado por lo que muchos españoles le piden por trabajar en 'El Hormiguero'

Poco ha tardado el periodista en hacer caso a esta petición y comenzar a narrar una situación que se ha repetido en varias ocasiones durante los últimos meses. «Mira, en esta me la voy a jugar, pero yo creo que vais a estar completamente de acuerdo todos», le ha espetado el madrileño a sus compañeros en la mesa de actualidad.

Desde que se ha convertido en uno de los rostros más habituales del programa de Trancas y Barrancas, hay algo que muchos españoles le han reclamado cuando se han encontrado con él. «Vas por la calle y algunos te dicen 'A ver cuándo me llamáis a mí para la tarjeta de El Hormiguero'», ha comentado el comunicador, consiguiendo la confirmación de Tamara Falcó, que ha asegurado que es algo que «pasa todo el rato».

Del Val ha vivido este escenario en la que le preguntan por el sorteo de esta tarjeta de Openbank, valorada en 6.000 euros, en más de una ocasión. Cuando esto sucede, explica, hay un comentario que se produce recurrentemente y que le molesta especialmente: «A veces me dicen una cosa que es la leche, que 'yo te doy mi teléfono y me llamáis a mí'».

Muy enfadado, el escritor de 'Bocabesada' ha cargado contra aquellos que le piden que se salte las normas del concurso para que se lleven ellos el premio. «Luego, señora, criticamos la corrupción, ¿verdad? Digo yo... Qué poquita vergüenza», ha condenado duramente ante el resto de contertulios de 'El Hormiguero'.

🔥 El polémico Juan del Val pone el broche final a la semana #LuzCasalEH pic.twitter.com/GyScewyd2m — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 18, 2025

Juan del Val estalla contra los que cantan «cumpleaños feliz» en los restaurantes

Juan Del Val también ha criticado duramente a los que «cantan 'cumpleaños feliz' en los restaurantes» por la molestia que esto supone para aquellos que están cenando allí. «Hay veces que cada noche son tres. Si tienes 12 años y estás en el McDonald's, pues fenomenal, pero si estás en un restaurante y salen con la tarta y cantando...», ha lamentado.

El guionista ha explicado que se trata de una situación muy incómoda, tanto para los comensales como para el cumpleañero: «Hay gente del restaurante que quiere como unirse y el señor al que le están cantando eso está completamente avergonzado, se quiere morir en ese momento. Cuando termina todo aquello, entonces al rato sale otro. ¡Parad ya, que no tenéis 9 años!», ha sentenciado.