Tiene 70 años, sufre artritis y levanta más de 100 kilos en el gimnasio: el increíble caso de Roshni Devi

Vivimos en una era en la que muchas historias nos recuerdan que nunca es tarde para cambiar y desafiar los límites que otros dan por sentado. Desde la infancia escuchamos que algunas cosas son imposibles, pero con el tiempo entendemos que hay barreras que pueden superarse con esfuerzo, disciplina y convicción. Y hoy, la vida de Roshni Devi Sangwan se convierte en testimonio vivo de esa capacidad de transformación. A pesar de padecer artritis de rodilla, esta mujer india decidió hace unos años ponerse en acción y, desde los 68 años acude al gimnasio todos los días, levantando hasta 100 kilos de peso mientras demuestra que, con fuerza de voluntad y convicción, casi todo es posible.

La historia de Roshni comenzó cuando, en septiembre de 2022, experimentó molestias persistentes en las rodillas que luego fueron diagnosticadas como artritis. Perdió movilidad y subir escaleras y caminar le resultaba cada vez más doloroso, pero con la ayuda de su hijo, decidió luchar contra lo que para muchos es un punto de no retorno. A partir de ese momento, la actividad física pasó a no ser una opción, sino una necesidad.

Sus entrenamientos empezaron por movimientos básicos, estiramientos y ejercicios ligeros para recuperar la movilidad y la estabilidad. Después vinieron las pesas. Actualmente, Roshni realiza levantamientos de peso muerto de 60 kg, sentadillas con 40 kg y press de piernas de más de 100 kg a diario. Una actividad que, según señalan los especialistas, bajo supervisión puede incrementar la densidad ósea, reducir el dolor articular y mejorar la función de las articulaciones, siempre que se haga de modo gradual y respetando límites.

Alimentación y apoyo familiar

Detrás de este cambio también hay otros hábitos saludables. Roshni ha ajustado su dieta para promover la ganancia de fuerza y la recuperación: desayuna avena con almendras y pasas, consume arroz, lentejas, ensalada y yogur al mediodía, y por la tarde se prepara un 'moong dal chilla con paneer', y alguna guindilla, acompañado de un vaso de leche. Sin complicaciones extremas ni dietas prohibitivas, solo comida casera bien combinada.

La ayuda de su hijo Ajay ha sido fundamental. Él no solo le brindó apoyo, sino que transformó su propio estilo de vida para adaptarse a las necesidades de su madre. Se formó como entrenador personal y ahora la guía durante sus sesiones de entrenamiento.

Sin embargo, a pesar de los avances, no todo ha sido fácil. Ha enfrentado críticas y dudas acerca de lo que 'una señora de su edad debe hacer', pero el resultado habla por sí solo. Ahora no siente dolor articular como antes, se mueve con autonomía, realiza tareas cotidianas sin dificultad y afirma sentirse más fuerte mentalmente que en los últimos años.

Un ejemplo a seguir

Los expertos subrayan que casos como el de Roshni no son meras anécdotas, sino lecciones sobre lo que es posible cuando se combinan constancia, técnica y cuidado profesional. Y es que la actividad física no solo alivia los síntomas de la artritis, sino que puede revertir parte del deterioro funcional, siempre que se haga con asesoramiento médico y progresión gradual. Roshni Devi Sangwan, con 70 años, representa algo más que fuerza física, simboliza el poder de la voluntad, la importancia del apoyo cercano y la idea de que nunca es tarde para mejorar. Un caso que inspira no solamente a quienes padecen afecciones articulares, sino a todos los que creen que ciertos límites son inamovibles.