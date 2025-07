Un abogado laboralista explica si tu empresa te puede despedir por ir a la playa estando de baja: «Si ves a tu jefe...»

Llega el verano y es el momento en el que los trabajadores cogen sus ansiadas vacaciones de verano. Son unos momentos para desconectar y hacer actividades como viajar e ir a la playa.

Pero, ¿qué ocurre con aquellos empleados que durante esta época del año están de baja? Estos trabajadores, por ejemplo, sí pueden viajar siempre y cuando esta actividad no perjudique su salud ni ralentice el proceso de recuperación. Pero, ¿puede una persona ir a la playa estando de baja?

El abogado laboralista Juanma Lorente, que utiliza sus redes sociales para informar sobre cuestiones relacionadas con la relación entre empresas y empleados, ha respondido a esta cuestión en un vídeo en TikTok.

Un abogado explica si te pueden despedir por ir a la playa por estar de baja

«Imagínate la situación: estás tomando el sol, te incorporas un poco y te encuentras a tu jefe. ¿Te podría despedir en ese momento o te podría llegar a los dos días un burofax despidiéndote por estar en la playa estando de baja?», expone el letrado.

Este abogado explica que hay que estar «tranquilos» si ocurre esta situación porque no hay una única respuesta: «Depende del motivo de tu baja».

Señala que si se trata de una baja psicológica, «lo más normal es que el médico te aconseje que te relajes en la playa para que la presión tienes en la mente disminuya un poco». Incluso si la persona tiene un brazo escayolado «tampoco debería haber ningun problema» si no hace actividades de riesgo en la playa como ponerse a jugar a las palas.

«Tranquilo, que no te dé un ataque al corazón si ves a tu jefe en la playa mientras estás de baja porque, en principio, no debería ser ningún problema siempre que no te pillen haciendo cosas que vayan en contra de la recuperación del motivo de tu baja», concluye.

De esta manera, al igual que irse de viaje, todo depende de la actividad que se encuentre realizando el trabajador en la playa y de si esta puede ir en contra de su recuperación o de los criterios médicos.

#trabajo #laboral ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista 🌴 ¿Te puede despedir tu jefe si te ve en la playa estando de baja? 😱⁣ ⁣ La respuesta es: depende. ⁣ Si estás de baja pero NO estás haciendo nada que retrase tu recuperación, **NO pueden sancionarte ni despedirte.**⁣ ⁣ 💡 Estar en la playa, dar un paseo o tomar algo en una terraza no es ilegal si no interfiere con tu proceso de curación. ⁣ 🔍 Eso sí, si estás haciendo algo incompatible con tu lesión (como jugar al pádel con un brazo roto), ahí sí podrías tener un problema. ⁣ 📌 La clave está en que no pongas en riesgo tu recuperación. ⁣ ¿Te ha pasado algo parecido o conoces algún caso? 👇 Cuéntamelo en comentarios. ⁣ #BajaMédica

Esta publicación ha tenido mucha repercusión y numerosos comentarios. Entre ellos, los de personas que preguntan si se pueden hacer otras actividades como, por ejemplo, ir al fútbol.

Asimismo, también están los que a pesar de que saben que algunas actividades no van a suponer un empeoramiento de su salud tienen miedo a realizarlas ante posibles consecuencias.