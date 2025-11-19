Homenaje de ELOSPHERA a la Electric Light Orchestra en la Sala Long Rock de Sevilla

El grupo ELOSPHERA, una de las bandas tributo más destacadas de Andalucía, protagonizará este jueves a las 22.30 horas, en la Sala Long Rock de Sevilla (calle Blanco White, s/n), un concierto muy especial en homenaje a la Electric Light Orchestra.

Como viene siendo habitual en los recitales que ofrece esta banda, en el concierto sonarán los principales clásicos del grupo liderado por Jeff Lynne. Por tal motivo, el público disfrutará de temas tan importantes como 'Evil Woman', 'Telephone Line', 'Last Train To London', 'Livin' Thing', 'Mr Blue Sky', 'Don't Bring Me Down', 'Turn To Stone', 'Tightrope', 'Steppin' Out', 'Shine A Little Love', 'Sweet Talkin' Woman', 'Rockaria!', 'Xanadu', 'All Over The World', 'Twilight' y 'Hold On Tight', entre otros muchos.

Concierto de ELOSPHERA Dónde: Sala Long Rock.

Dirección: Calle Blanco White, s/n.

Cuándo: jueves 20 de noviembre.

Horario: 22.30 horas.

Precio: 7,14 euros.

Entradas anticipadas en: Entradium.

ELOSPHERA está integrado por Ignacio de Micheo (voz y guitarra), Jorge Collado (batería y voz), Toni Hernández (teclados y voz), África Capitán (coros), Pedro Fernández (bajo y voz), Manolo González (piano y voz), Blanca Arbea (viola) y Manuel Andrades (guitarra).