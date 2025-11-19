Suscríbete a
Homenaje de ELOSPHERA a la Electric Light Orchestra en la Sala Long Rock de Sevilla

El grupo repasará este jueves los principales clásicos de la banda liderada por Jeff Lynne

Componentes del grupo ELOSPHERA
El grupo ELOSPHERA, una de las bandas tributo más destacadas de Andalucía, protagonizará este jueves a las 22.30 horas, en la Sala Long Rock de Sevilla (calle Blanco White, s/n), un concierto muy especial en homenaje a la Electric Light Orchestra.

