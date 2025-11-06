Antonio Cortés: «Estoy en mi mejor momento, empoderado y con muchas ganas de seguir luchando»

El pasado 9 de septiembre, Antonio Cortés iniciaba una nueva etapa musical con el lanzamiento de su single 'Tengo la experiencia', una reinterpretación del emblemático tema compuesto por José Antonio Ramírez Brenes y popularizado por Bambino en su álbum 'Resucité' en 1996. De ... la mano de Senador Música y con la producción de Fran Carmona, el artista rinde homenaje al tema con una interpretación que mantiene intacta la esencia del original, pero que respira su propio sello, su madurez y esa emoción que tanto lo caracteriza.

Desde que se dio a conocer en 'Se llama copla', Antonio Cortés no ha dejado de crecer. Con un Disco de Oro, una nominación a los Grammy Latinos y colaboraciones con artistas como Pasión Vega, Vanesa Martín o Carlos Álvarez, el artista ha explorado la copla, el flamenco, el soul o la balada. Eso sí, siempre manteniéndose fiel a su raíz y a su manera de sentir la música.

Tras una pausa en su carrera, con 'Tengo la experiencia' Cortés regresa a los escenarios con la ilusión del primer día. Este domingo 9 de noviembre, el público podrá reencontrarse con él en el Cartuja Center CITE de Sevilla, donde recorrerá sus grandes éxitos en un espectáculo que marcará el punto de partida de una nueva etapa en su carrera.

- Hace unos meses publicó 'Tengo la experiencia', su versión del tema icónico de Bambino. ¿Qué supone para usted hacer este homenaje?

- Para mí significa muchísimo, empezando por que para mí es un artista referente. Era una persona muy transgresora a la hora de cantar, y muy flamenco, pero con un punto moderno que me fascinaba. Ese mestizaje lo transmitía incluso físicamente. Me apasionaba su forma de ser y de cantar. Era distinto, era icónico. Llevo toda la vida escuchándolo, así que hacer una versión suya me une aún más a su figura. Lo he hecho desde el cariño y el respeto absoluto al tema. Siempre que versiono algo necesito darle mi sello personal, por lo que considero que es una versión diferente a las que ya existen.

- ¿Cómo consigue mantener el equilibrio entre versionar una canción y aportar su esencia?

-Siempre respetando las raíces del tema, eso es fundamental. Mi lema es que una versión tiene que ser distinta, ni mejor ni peor. No se trata de imitar algo que ya tiene el sello propio de Bambino. Respetamos los cánones del tema y del género, pero intentamos llevarlo a mi terreno, a sentirlo. La música es eso: sentir y emocionar. Lo importante es transmitir desde lo que estás viviendo en ese momento.

- Precisamente esa emoción es lo que conecta con el público.

- Totalmente. El cante transmite sentimientos, ya que el público tiene la sabiduría para captar lo que estás sintiendo desde el primer minuto. Si no hay emoción, no se llega al mismo sitio.

- ¿De dónde nace la idea de reinterpretar 'Tengo la experiencia'?

- Nace principalmente desde mi sello discográfico, desde Senador Música. Estábamos muy ilusionados, habíamos firmado hace poco, pero nos conocíamos desde hace años. Para mí ha sido un placer que me dieran esta nueva oportunidad de empezar un camino que, de alguna manera, yo también estaba buscando. Después de tantos años de trabajo e intensidad, necesitaba reconectar conmigo mismo.

- Además de Bambino, tiene referentes muy variados: desde Camarón hasta Beyoncé o Alicia Keys. ¿Qué le aporta cada una de estas figuras?

- Son referentes absolutos, tanto en cómo llevar una carrera como en la manera de hacer música. A mí todo lo que me eriza la piel me inspira, por eso no me limito a un estilo. La buena música es buena música, desde los arreglos hasta la voz. Artistas como los que mencionas son muy raciales a la hora de cantar, transmiten emoción y personalidad, y eso me llena. Lo clásico es precioso, pero puede ir unido a lo moderno y crear algo maravilloso. Por ejemplo, últimamente el flamenco está viviendo un gran reconocimiento, afortunadamente. Nos queda mucho por aprender, investigar y heredar, pero se está haciendo muy buena música y me alegra que la juventud esté descubriendo el flamenco. De ahí emanan muchas raíces y estilos, y cuando escuchas buena música, lo notas.

- Además del flamenco, ha explorado otros géneros como el soul o el pop. ¿Hay alguno que aún no haya probado y tenga pendiente?

- Me cuesta decidirlo, porque mi sello ya está muy definido: soy flamenco y coplero, y eso emana de mis raíces, pero siempre estoy abierto a hacer la mejor versión de algo. Podría probar con una canción más moderna o de pop, pero siempre con mi raíz flamenca. Al final es cuestión de yo reconocerme y que se me reconozca en el tema, de lo contrario, no tendría sentido.

- ¿Cómo ha cambiado su manera de vivir la música con los años?

- Ahora tengo una visión más particular, más culta y objetiva. Han sido años de aprendizaje, de estudiar música, y eso te da técnica, precisión y criterio para elegir o componer. Antes hacía música por instinto; ahora la hago con más conocimiento, pero sin perder la emoción. La música tiene algo tan bonito… A pesar de los años y todo lo vivido, siento que vuelvo a empezar. Tengo la misma ilusión y los mismos nervios que al principio. Y eso es precioso.

- ¿Qué ha impulsado este nuevo comienzo?

- Un crecimiento personal. Siento que estoy en mi mejor momento, empoderado y con muchas ganas de seguir luchando. Espero seguir haciendo música, que el público siga ahí y que salgan satisfechos, porque todo esto se hace gracias a ellos. Sin el público no somos nada.

Concierto de Antonio Cortés Fecha y hora: 9 de noviembre a las 20 horas.

Lugar: Cartuja Center, Leonardo Da Vinci, 7.

Entradas: en este enlace.

- El 9 de noviembre actuará en el Cartuja Center. ¿Qué puede esperar el público del espectáculo?

- Va a ser un concierto icónico. Vuelvo después de mucho tiempo sin subir a los escenarios, y eso me hace estar más sensible. Además, yo soy muy de escenario. Cada concierto lo vivo como si fuera el último. Me exijo mucho, quiero estar siempre al máximo nivel, pero sobre todo quiero dárselo todo al público. Ellos se lo merecen. En Sevilla haremos un recorrido musical por mis 15 años de carrera, desde mis inicios en la copla, que nunca olvidaré, hasta los tres nuevos sencillos que hemos presentado. Y sí, habrá sorpresas. Siempre invito a compañeros a cantar conmigo, así que seguro que las hay.

- ¿Cómo se imagina dentro de 15 años?

- Cantando, sin duda. He nacido para esto, no sabría hacer otra cosa. No pido mucho, solo seguir haciendo música y tener la oportunidad de grabar. Eso ya es un privilegio. Soy afortunado por poder dedicarme a lo que amo. Aún me quedan muchos sueños por cumplir. Me encantaría colaborar con muchos artistas, con algunos ya lo he hecho, pero hay otros que me han sorprendido. Si hablamos de escenarios, para mí el Teatro Real de Madrid es un sueño. Me encantaría cantar allí. He ido a ver muchas óperas y siempre he pensado: «Algún día». Todo llega a su tiempo.