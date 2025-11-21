Suscríbete a
Y Ahora Sonsoles

Nutrimán sobre cómo conservar más tiempo los alimentos en buen estado: «Consigues que patatas o plátanos duren una semana o dos más»

En un momento en el que la cesta de la compra resulta cada día más cara, consejos como los de Luis Alberto Zamora para alargar la vida de determinados productos de consumo cotidiano son muy tenidos en cuenta.

'Y Ahora Sonsoles'
'Y Ahora Sonsoles' antena 3

Maria Sánchez Palomo

Nutrimán ha llegado al plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) con una cesta de productos básicos para la despensa de los españoles: plátanos, cebollas, patatas… incluso frutos rojos. Este experto de la nutrición y la dietética ha traído una mesa repleta de alimentos ... tan imprescindibles como estos y ha explicado a Pepa Romero cómo se puede alargar la vida útil, para consumo, de ellos. Es algo especialmente valorado ahora que suben los precios de la cesta de la compra y es un tema que, según ha dicho el propio Luis Alberto Zamora, le suelen preguntar en redes.

