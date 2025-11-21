Nutrimán sobre cómo conservar más tiempo los alimentos en buen estado: «Consigues que patatas o plátanos duren una semana o dos más»

Nutrimán ha llegado al plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) con una cesta de productos básicos para la despensa de los españoles: plátanos, cebollas, patatas… incluso frutos rojos. Este experto de la nutrición y la dietética ha traído una mesa repleta de alimentos ... tan imprescindibles como estos y ha explicado a Pepa Romero cómo se puede alargar la vida útil, para consumo, de ellos. Es algo especialmente valorado ahora que suben los precios de la cesta de la compra y es un tema que, según ha dicho el propio Luis Alberto Zamora, le suelen preguntar en redes.

Las pautas son sencillas y el resultado garantizado. Nutrimán ha empezado por las cebollas, un básico. Ha dado dos formas de conseguir una mejor conservación: «Se pueden poner en unas medias, cebolla a cebolla, y colgarlas en sitios que estén a menos de 10 grados, oscuros, que no le de la humedad y tengan ventilación». Otra manera es coger una caja de cartón y colocar las cebollas, una a una, separadas pro papel de periódico. «Al no tocarse unas con otras aguantan más tiempo. Te diría que hablamos de una o dos semanas más, ojo», ha sentenciado.

A continuación ha hablado sobre los plátanos, una de las frutas más consumidas en España. En este caso, para que se conserven más días, hasta cuatro o cinco jornadas extra, solo hay que envolver «el rabito» –«pedúnculo», como lo ha corregido Pepa Romero– con papel de plata. «El ramito de arriba se recubre y listo», ha dicho Nutrimán. Si, por el contrario, por circunstancias queremos que maduren antes, igual si se han comprado a precios más bajos y algo más verdes, «se envuelven en papel de periódico y se acelera ese proceso de maduración».

El siguiente alimento sobre el que ha tratado es la patata, otro imprescindible en las casas. Para estas hay que tener «cuidado. «Se evita que maduren antes o crezcan rápido metiendo en el mismo cesto varias manzanas. Estas hacen que se retrase la maduración pero, cuidado, no podremos ya comer esas manzanas, porque van a absorber los tóxicos que expulsen las patatas», ha apuntado este experto.

Por último, el perejil y la albahaca, dos plantas aromáticas que se utilizan mucho en cocina. En este caso ha recomendado meterlas en una bolsa y ponerles una gomita debajo. «Como si fuera un invernadero», ha replicado Pepa Romero. Y estos han sido esos consejos de Nutrimán para poder aprovechar al máximo productos que en estos momentos suben de precio y se deben conservar con las mejores condiciones.