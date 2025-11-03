Nuria Roca desvela el «gasto desorbitado» al que tiene que poner freno: «Tengo que revisar todo»

Nuria Roca poco a poco ha ido ganando peso en Atresmedia y eso queda patente en que el fin de semana en La Sexta es de ella y 'La Roca'. Un programa de actualidad que se ha ganado su hueco en la tarde ... de los sábados y los domingos, en los que la presentadora y su equipo de colaboradores repasa todo tipo de temas. Así, en esta ocasión el espacio ha abordado los gastos domésticos y ni corta ni perezosa la periodista se ha sincerado con la audiencia y le ha revelado cuál es su «gasto» más «desorbitado».

Con 'El Día Mundial del Ahorro' como telón de fondo, 'La Roca' ponía sobre la mesa los gastos cotidianos de los hogares como la luz, el agua, la fibra óptica... y sin pensárselo dos veces Nuria Roca exponía su caso particular.

«Este recordatorio me viene muy bien porque yo tengo que revisar todos mis contratos», comenzaba diciendo la presentadora del programa de La Sexta. «Estoy pagando tanto de más», aseguraba Nuria Roca ante las cámaras, mientras algunos compañeros de la mesa recomendaban utilizar la Inteligencia Artificial para analizar el consumo y así poder actuar a la hora de ahorrar.

«Va a ser el momento de utilizar ChatGPT», apuntaba al hilo Nuria Roca ante el consejo del colaborador de 'La Roca', como también recordaba un episodio que vivió con un experto cuando este vio su factura de la luz. «Recuerdo que todos trajimos un extracto de nuestro recibo de la luz y el experto me preguntó si en mi casa tenía una plantación de…», señalaba entre risas la presentadora del programa de La Sexta, mientras Juan del Val confirmaba que el consumo que tenían no se podía calificar de «gasto medio». «Es que era absolutamente desorbitado», sentenciaba Nuria Roca ante las cámaras del espacio de la cadena de Atresmedia.