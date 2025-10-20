Suscríbete a
El peligro de utilizar pegatinas de alarma para disuadir a okupas y ladrones cuando no se tiene el servicio: «Multas de hasta 600.000 de euros»

Nuria Roca se ha quedado perpleja al enterarse de que poner carteles que avisen de que hay cámaras de seguridad, de ser falso, conlleva penalizaciones de miles de euros.

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por un euro puedes tener tu pegatina pegada a la puerta de casa. Así lo ha dicho Sara Ramos, una de las colaboradoras de 'La Roca' (La Sexta) en referencia a los adhesivos que informan de que un inmueble o espacio estaría ... videovigilado. Estos los utilizan las empresas de seguridad para advertir a ladrones y/o okupas y es legal siempre y cuando sea cierto que hay un servicio contratado tras esta acción. El problema está viniendo a raíz de que muchos ciudadanos aprovechan para comprar un cartel de este tipo en internet, «por un euro», como ha afirmado la tertuliana del equipo de Nuria Roca.

