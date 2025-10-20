El peligro de utilizar pegatinas de alarma para disuadir a okupas y ladrones cuando no se tiene el servicio: «Multas de hasta 600.000 de euros»

Por un euro puedes tener tu pegatina pegada a la puerta de casa. Así lo ha dicho Sara Ramos, una de las colaboradoras de 'La Roca' (La Sexta) en referencia a los adhesivos que informan de que un inmueble o espacio estaría ... videovigilado. Estos los utilizan las empresas de seguridad para advertir a ladrones y/o okupas y es legal siempre y cuando sea cierto que hay un servicio contratado tras esta acción. El problema está viniendo a raíz de que muchos ciudadanos aprovechan para comprar un cartel de este tipo en internet, «por un euro», como ha afirmado la tertuliana del equipo de Nuria Roca.

Lo que no tantas personas saben es que esto es delito, el uso fraudulento de esos recursos conlleva multas a tener en cuenta por las cantidades económicas que habría que afrontar: «Desde 600 euros al día, con multas de entre 300.000 y 100.000 euros y hasta 600.000 euros si lo ha pegado una empresa, por ejemplo, un despacho de detectives, que no entiendo bien para qué iba a hacerlo pero así está recogido».

Sara Ramos ha bromeado con este tipo de situaciones y ha llegado a decir: «Ya está bien de ser ratones, que no pagáis la alarma y ponéis la pegatina, España. ¡No se puede!». Nuria Roca se ha mostrado perpleja al escuchar estas situaciones y le ha respondido a la colaboradora: «¿En serio? No tenía ni idea de que la gente hacía estas cosas». «¿Pero tú te crees que toda la gente que tiene una pegatina para avisar de que hay alarma la tiene realmente? ¡Qué va! La gente no paga la pegatina, que ya te digo que la venden por internet y para disuadir a los ladrones», ha sentenciado.

La medida que convierte este hecho en ilegal está vigente desde el año 2014, aunque, como han apuntado en el programa, pocos saben al respecto. De hecho, algunas de las personas que estaban en la mesa de debate de 'La Roca' han confesado tenerla. «Las venden hasta con el logo de una conocida marca, así que ya ves. Es muy grave porque eso es publicidad engañosa», ha incidido Sara Ramos.

Finalmente Nuria Roca ha bromeado al respecto, sobre las multas y las posibles penas por llevar a cabo delitos como este. «¿Te imaginas que te preguntan? ¿Por qué estás en la cárcel? Y vas y dices que por poner una pegatina de la alarma de seguridad», ha terminado diciendo entre risas.