Nuria Roca, sobre el uso medicinal del cannabis en España para tratar enfermedades: «Hay gente que cree que se va a los hospitales a fumar marihuana»

El Consejo de Ministros aprobaba hace una semana la utilización del cannabis medicinal por real decreto, con las medidas para regular ese uso. Se dispensará a través de fórmulas magistrales en las farmacias de los hospitales y se aplicará para pacientes de esclerosis ... múltiple, epilepsia refractaria y personas en tratamiento de cáncer, entre otros. Sobre la valoración de la medida y sus posibles consecuencias para el conjunto de la ciudadanía se ha debatido este domingo en 'La Roca' (La Sexta) y Nuria Roca ha compartido una reflexión que ha dado qué pensar a los tertulianos que la han acompañado en el programa.

La presentadora ha esgrimido que uno de los puntos de debate en relación a el cannabis medicinal es «el temor que muchos alegan de que se pueda generar un mercado ilegal en torno a esto». Una de las colaboradoras del espacio, Sara Ramos, le ha respondido que «eso es algo que ya existe». Nuria Roca ha continuado así poniendo palabras al que considera el miedo de la mayoría: «Hay gente que solo con nombrar la medida se cree que la gente en los hospitales va a fumar marihuana y no es eso».

Es tras esto que otro de los expertos a la mesa de debate de 'La Roca' se ha pronunciado. Ha hablado alto y claro, compartiendo con la presentadora y la audiencia que «si hay sustancias que en el pasado ya se usaron como drogas ilegales y ahora como medicina, a todo el mundo le va a parecer bien. El problema viene de que tras un paso va otro, y en la sociedad, que vamos mucho ahora hacia lo healthy, señalando tendencias como el tabaco y el alcohol, el hecho de que se pueda comprar marihuana en el supermercado va a parecer un disparate».

El programa ha hecho referencia al caso de Estados Unidos. En el país que preside Donald Trump es legal su uso en 24 estados y la cifra aumenta hasta los 40 si se incluyen aquellos que la permiten para uso medicinal. Según el equipo de redacción, «la legalización crece y es inminente».

La legalización del uso del cannabis para tratamientos médicos se fundamenta, según han señalado en 'La Roca', en dos principios activos: «THC y CBD». Se calcula que, con esta medida, »más de 300.000 personas en España se beneficiarán de su aplicación» y es por ello que tanto Nuria Roca como otros de sus colaboradores y tertulianos la han valorado, en conjunto, de manera positiva.