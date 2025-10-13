Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

La Roca

Nuria Roca, sobre el uso medicinal del cannabis en España para tratar enfermedades: «Hay gente que cree que se va a los hospitales a fumar marihuana»

El Gobierno ha dado luz verde al uso del cannabis con finalidades medicinales y la presentadora ha compartido su posición al respecto.

Preguntan a Iñaki López si RTVE es plural y es tajante con su respuesta: «Estoy seguro de que los trabajadores de TVE defienden...»

Susanna Griso saca los colores a Sánchez tras confundir el lema de la Guardia Civil con una serie de TVE

'La Roca'
'La Roca' la sexta

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Ministros aprobaba hace una semana la utilización del cannabis medicinal por real decreto, con las medidas para regular ese uso. Se dispensará a través de fórmulas magistrales en las farmacias de los hospitales y se aplicará para pacientes de esclerosis ... múltiple, epilepsia refractaria y personas en tratamiento de cáncer, entre otros. Sobre la valoración de la medida y sus posibles consecuencias para el conjunto de la ciudadanía se ha debatido este domingo en 'La Roca' (La Sexta) y Nuria Roca ha compartido una reflexión que ha dado qué pensar a los tertulianos que la han acompañado en el programa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app