Alfonso Arús, rotundo con Enrique Iglesias tras lo visto en su concierto en la India: «Es una llamada al desastre»

Si algo tiene Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' (La Sexta) es que es claro y transparente como el agua. Así, si hace unos días el presentador del programa de la cadena de Atresmedia se pronunciaba rotundo sobre la nueva canción de Rosalía ... tras escucharla sobre la reacción de Iker Casillas al robo sufrido, este viernes se ha manifestado alto y claro tras lo visto en el último concierto de Enrique Iglesias en la India.

'Aruser@s' dejaba a un lado el repaso habitual a las noticias del día para sumergirse en la sección de 'Protagonistas'. Una franja que abría este viernes Enrique Iglesias por el directo que había ofrecido en Mumbai.

«Enrique Iglesias acapara todos los focos», introducía Alfonso Arús a la audiencia antes de entrar en el monumental concierto que había ofrecido en la India ante 60.000 personas. «El poder de convocatoria del cantante sigue intacto», añadía Tatiana Arús, colaboradora de 'Aruser@s'. «Los movimientos de Enrique Iglesias siguen levantando pasiones, esos movimientos de caderas. La gente muy entregada», comentaba la tertuliana del programa de La Sexta, mientras ofrecían algunas imágenes del 'show' del artista español.

«Bueno, estuvo muy cercano con el público, cogió un teléfono móvil...», relataba Alfonso Arús, a lo que Tatiana Arús le apuntaba que este gesto le gustaba mucho al público. La colaboradora siguió ofreciendo a la audiencia datos del concierto de Enrique Iglesias en la India y apuntó que utilizó un dron para grabar desde el aire a todo el público que seguía el 'show'. «Se ve el espectáculo de pirotecnia», indicaba la colaboradora a lo que el presentador reaccionó de inmediato.

Noticia Relacionada Miriam Nogueras se 'encara' con Ana Terradillos por la directa pregunta que recibe Mari Carmen Parra La portavoz de Junts en el Congreso le 'reprochó' a la presentadora del programa de Telecinco el interés por un «tema menor»

«Pues, tuvo suerte Enrique Iglesias, porque fuegos artificiales en la India es una llamada al desastre, o sea lo propio es que hubiera estallado antes de tiempo y que tuviera que suspenderse el concierto. Es que en la India pocas cosas se controlan», aseguraba con sorna Alfonso Arús ante las cámaras de 'Aruser@s'.