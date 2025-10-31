Suscríbete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de tormentas en varias zonas para el Día de Todos los Santos

La mirada crítica

Miriam Nogueras se 'encara' con Ana Terradillos por la directa pregunta que recibe: «¡Pero, no se enfade!»

La portavoz de Junts en el Congreso le 'reprochó' a la presentadora del programa de Telecinco el interés por un «tema menor»

La gran hazaña que ha conseguido Dani Martín y que ningún otro artista había logrado

Miriam Nogueras se ha pillado un gran «enfado» ante la pregunta de Ana Terradillos en 'La mirada crítica'
Miriam Nogueras se ha pillado un gran «enfado» ante la pregunta de Ana Terradillos en 'La mirada crítica' Telecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Junts se ha convertido en el partido político de la semana. Y es que, en estos días Carles Puigdemont tomaba la decisión de romper con el Gobierno y las bases de la formación avalaban la determinación de su líder. Así, Miriam Nogueras, portavoz del ... partido en el Congreso de los Diputados, ha estado durante estos días pasando por los diferentes programas de actualidad de la parrilla que requerían su presencia. Pues bien, este viernes la política ha estado en 'La mirada crítica' (Telecinco) para completar su gira, aunque su paso por el espacio presentado por Ana Terradillos no ha sido tan plácido como podía esperar y ha terminado con un tremendo 'cabreo' ante la pregunta que le plantaba la periodista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app