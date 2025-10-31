Miriam Nogueras se 'encara' con Ana Terradillos por la directa pregunta que recibe: «¡Pero, no se enfade!»

Junts se ha convertido en el partido político de la semana. Y es que, en estos días Carles Puigdemont tomaba la decisión de romper con el Gobierno y las bases de la formación avalaban la determinación de su líder. Así, Miriam Nogueras, portavoz del ... partido en el Congreso de los Diputados, ha estado durante estos días pasando por los diferentes programas de actualidad de la parrilla que requerían su presencia. Pues bien, este viernes la política ha estado en 'La mirada crítica' (Telecinco) para completar su gira, aunque su paso por el espacio presentado por Ana Terradillos no ha sido tan plácido como podía esperar y ha terminado con un tremendo 'cabreo' ante la pregunta que le plantaba la periodista.

'La mirada crítica' llegaba a la recta final de su emisión, pero antes de cerrar, el espacio conectaba en directo con Miriam Nogueras para ser entrevistada por Ana Terradillos. La charla comenzó con absoluta normalidad, hasta que la presentadora del programa de Telecinco le cuestionó a la portavoz de Junts por la participación.

«Le pregunto por la participación porque el señor Carles Puigdemont estaba contento con ese 66% de la militancia, 67. Pero, ¿no es un pelín baja esa participación?», le preguntaba Ana Terradillos a Miriam Nogueras que le daba respuesta. «No, si mira las votaciones de otros partidos somos el partido que más consulta a su militancia», señalaba la política que era replicada por la periodista de 'La mirada crítica'. «La izquierda abertzale siempre ha tenido un poquito más. A mí me parece poco un 67 % tampoco me parece para tirar cohetes, por eso le preguntaba la lectura que ustedes hacen de si la gente está cansada ya», hacía hincapié la comunicadora que provocaba el 'cabreo' de su invitada.

El 'cabreo' de Miriam Nogueras en 'La mirada crítica'

«Mientras hablamos de temas menores, insisto la participación es muy buena y solo hace falta compararla con otras. Estamos en una legislatura sin rumbo... Estamos en medio de una legislatura donde se ha perdido la mayoría de investidura y en serio lo que nos preocupa es si la participación en la consulta interna de un partido es baja o alta, yo pensaba que venía hablar de esto de la importancia y la contundencia...», manifestaba algo airada Miriam Nogueras.

«No, hombre no. No me haga trampas, le he hecho tres preguntas acerca de su relación con el PSOE y también le pregunto por eso. Eso también es importante porque una cosa es que le apoyen el 86%, hombre, del 90% y otra es el 86% del 67, hombre en mi tierra eso es importante. Pero, bueno, todo es importante», le contraatacaba Ana Terradillos a la portavoz de Junts en el Congreso que no se mordía la lengua y se 'encaraba' con la presentadora de 'La mirada crítica'.

«Entonces, la victoria del PP en las últimas elecciones la vamos a tener que anular y cuestionar...», indicaba Miriam Nogueras ante las cámaras del programa de Telecinco. «Pero no se enfade que al final me va a dar la razón de que la tasa de participación es baja», le trasladaba Ana Terradillos a la política que se cerraba en banda. «No me enfado en absoluto, lo que pasa que hablar de esto...», le reprochaba la política. «¡Uy, cómo le ha sentado lo de la participación!», sentenciaba la periodista que pasaba a preguntarle a la portavoz de Junts por otros asuntos.