Preguntan a Antonio Banderas por la «España actual» y responde con una rotunda crítica a los políticos

Antonio Banderas está de estreno. Y es que, el actor malagueño ha vuelto a poner sobre las tablas del Teatro Soho de Málaga la obra Godspell y ante su nuevo proyecto se ha sentado a hablar con 'Espejo Público' (Antena 3) en donde ... no solo ha hablado de su faceta profesional, sino que también se ha pronunciado alto y claro sobre la clase política española actual.

'Espejo Público' recibía a Antonio Banderas con un emotivo vídeo que el actor les agradecía. «Qué bonitas las cosas que habéis dicho de mí. ¡Estoy avergonzado!», señalaba el invitado de Susanna Griso antes de hablar de su trabajo al frente del Teatro del Soho.

«Es un proyecto privado sin ánimo de lucro, no tiene fondos públicos... A partir de ahí, lo que ocurre es que eso a mí me da una ventaja sobre otras compañías, lo único que buscamos es el excelencia. Ofrecer calidad», afirmaba tajante Antonio Banderas que en ese momento veía cómo Miquel Valls, copresentador de 'Espejo Público', daba un giro a la entrevista.

Noticia Relacionada La última voluntad de Mercedes, con 98 años y okupada, causa conmoción: «Morir en su casa de toda la vida» Mari Carmen Parra El matinal de Telecinco dio voz al nieto de la mujer que denunció que la casa está okupada desde hace tres años por una esteticista de lujo que, además, comete «fraude de ley»

«¿Cómo ves la España actual?», le cuestionaba el periodista al actor que respondía sin rodeos. «La veo más crispada que en otras épocas», comenzaba diciendo Antonio Banderas. «He de decirlo, a veces me avergüenza una sesión de control del Gobierno, y no hablo de un partido o de otro. Parece un patio de recreo de un colegio», apuntaba el actor ante las cámaras del matinal de Antena 3. «Me da un poco de vergüenza ver ese tipo de actitudes y comportamientos. El comportamiento es fundamental porque la gente ve eso y se contagia», señalaba muy crítico Banderas que continuaba con su pronunciamiento. «Los dirigentes a nivel intelectual han bajado considerablemente. Hubo una época en la que había personas con mucha más personalidad, más metidos en el mundo intelectual, más leída, preparada... Eso es un crimen. Pero, pasa en la sociedad en general», sentenciaba el actor en 'Espejo Público'.