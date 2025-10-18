Suscribete a
Juan del Val, tajante contra los que le acusan de haber ganado el Premio Planeta por trabajar en Antena 3: «Es de una pobreza intelectual...»

El escritor ha cargado duramente contra los que critican la novela premiada por el Grupo Planeta solo por sus habituales apariciones en Atresmedia

Juan del Val, tajante contra los que le acusan de haber ganado el Premio Planeta por trabajar en Antena 3 EFE
María Albert

Juan del Val se convertía este pasado miércoles en el 74º ganador del Premio Planeta gracias a su novela 'Vera, una historia de amor', escogida por el jurado entre las 1320 que se habían presentado a la edición. El escritor ... se presentó al concurso bajo el seudónimo de Elvira Torres, con el que ha conseguido llevarse a casa el prestigioso trofeo y la suma de un millón de euros que el Grupo Planeta entrega cada año al vencedor.

