Juan del Val, tajante contra los que le acusan de haber ganado el Premio Planeta por trabajar en Antena 3: «Es de una pobreza intelectual...»

Juan del Val se convertía este pasado miércoles en el 74º ganador del Premio Planeta gracias a su novela 'Vera, una historia de amor', escogida por el jurado entre las 1320 que se habían presentado a la edición. El escritor ... se presentó al concurso bajo el seudónimo de Elvira Torres, con el que ha conseguido llevarse a casa el prestigioso trofeo y la suma de un millón de euros que el Grupo Planeta entrega cada año al vencedor.

En su nuevo libro, que estará disponible en las librerías españolas el próximo 4 de noviembre, el colaborador de 'El Hormiguero' narra una romántica historia sobre la emancipación sentimental de una mujer de mediana edad en la burguesía sevillana. Su protagonista, Vera, decide dejar a su marido, el marqués de Villaécija, tras dejarse seducir por un hombre más joven de clase trabajadora, con el que empieza un tórrido romance.

«Es lo que debería ser siempre la literatura. Se escribe para la gente, no para una élite intelectual. Considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos, que son las bases de este premio, es faltarte el respeto a la gente. De la gente vivimos todos los que estamos aquí. También lo políticos viven de la gente. Al margen de la tele, soy lo que escribo y a eso le debo todo lo que soy. Aquí es imposible llegar solo», recordó en su discurso de agradecimiento el novelista, que ya había publicado seis libros antes de este éxito.

Con estas palabras durante la gala, Juan del Val hacía referencia a unas críticas sobre la legitimidad del premio que no tardaron en llegar. Y es que, desde que se diera a conocer que el marido de Nuria Roca era el ganador del Planeta, son muchos los que en redes sociales han puesto en duda un galardón que ha pasado de premiar durante años a personalidades del mundo de las letras a preferir a rostros muy televisivos.

Tampoco ayudó que Del Val sea uno de los personajes más mediáticos del universo Atresmedia, cuyo máximo accionista es, de hecho, el propio Grupo Planeta, encargado de entregar el trofeo. Lo mismo sucedió en 2023 cuando Sonsoles Ónega, presentadora de Antena 3, ganó con la novela histórica 'Las hijas de la criada', desatando también los reproches de la opinión pública.

Juan del Val responde a los que critican que haya ganado el Premio Planeta sin haberla leído

Sobre estas acusaciones ha hablado el flamante ganador del premio Planeta en su aparición en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño. Juan Del Val ha insistido en que trata de no hacerle mucho caso a estos comentarios y que no le molestan en especial. «No me jode porque me parece que plantear eso... ¡Pues anda que no hay trabajadores en Atresmedia, es evidente!», ha dicho en tono jocoso.

El periodista madrileño ha hablado también de las encuestas que ha visto en algún medio de comunicación donde se preguntan si «merece el Premio Planeta». En este sentido, ha recordado que el prestigioso galardón literario «se da a una novela inédita» como la suya. «No ha salido. Hasta el 4 de noviembre no lo ha podido leer nadie que no sea el jurado, y el jurado ha decidido premiarla. Por lo tanto, ahora nadie puede merecer o no merecer», ha reiterado ante los oyentes.

El fiel colaborador de Pablo Motos ha insistido en que será decisión de los lectores de la novela decidir si esta está a la altura o no, pero que no se puede juzgar algo sin haberlo siquiera leído: «Lo mismo sale la novela y la gente la lee y dice 'pues vaya mierda' o la lee y dice 'qué maravilla de novela'. A mí al final esto me da igual. Son los lectores los que mandan y ya está».

Juan del Val, durísimo contra los que le acusan de ganar el Premio Planeta por trabajar en Atresmedia

El tertuliano de 'La Roca' es consciente de que, dentro de las aspirantes al premio, no es descartable que haya alguna mejor. «Yo me presenté a un concurso, a un premio en el que se han presentado 1320 novelas. Se seleccionaron 10 y gané yo. Es evidente que es imposible que mi novela, ni ninguna novela, sea mejor que otras 1320... Esto no existe porque en esto siempre hay cierta subjetividad», ha evidenciado Juan del Val.

Aún así, el televisivo ha cargado duramente contra los que le acusan de haber ganado «el premio Planeta porque yo trabajo en Atresmedia». «Es un argumento de una pobreza intelectual que no merece la pena contestar», ha concluido.