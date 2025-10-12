Suscríbete a
Dana Alice
Recuerdo oírle decir que no se torea como es, sino como se quiere llegar a ser. Lo dijo con humildad, como si le pesara, pero esa frase es un tratado

Morante sale a hombros de Las Ventas
José F. Peláez

Morante no se retira: se inmortaliza. Los que nos retiramos somos los que cosimos el corazón a su capote y unimos nuestro destino a su muleta en tardes de bronca e incomprensión, de soledad y de estatua, de vida y de muerte. Y de ... vino y de tabaco, y los éxitos formidables y los fracasos descomunales. Llegó de La Puebla con el olor dulce de la marisma, ese olor denso a flores calientes y agua estancada, a jazmín de sombra, a río quieto. Y se va con el olor a lana del otoño de Madrid, con el perfil polvoriento de estatua barroca y el cansancio que les entra a los ángeles cuando ya no tienen a quién proteger.

