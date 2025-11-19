Un joven de 27 años pone cara a una nueva forma de compra-venta de viviendas: «Encontré mi piso en Telegram y lo compré sin verlo antes»

Los problemas para acceder a la vivienda están agudizando el ingenio, tanto de posibles propietarios como de agencias inmobiliarias y titulares de pisos que ven alternativas para encontrar casa, por un lado, y dar salida a inmuebles en propiedad, de otro. En ese primer ... grupo, el de quienes están tratando de hacerse con casa propia, se encuentra Luis, un joven de 27 años que vive en Barcelona y ha conseguido firmar la adquisición de su primera propiedad en Castellón. Él y su hermana, según ha explicado a una reportera de 'Espejo Público' (Antena 3), llevaban un tiempo pensando dar el paso pero no encontraban nada asequible para ellos, hasta que supieron del nuevo canal que está casando parte de la oferta con parte de la demanda: Telegram.

Esta plataforma de mensajería instantánea está siendo el medio utilizado por agencias e intermediarios del sector inmobiliario para compartir viviendas que están gestionando. A través de la aplicación se crean grupos con nombres del tipo 'Oportunidades inmobiliarias' donde llegan a reunirse más de 15.000 usuarios, entre ellos Luis. En el mismo se van dando a conocer las ofertas que tienen entre manos, con información detallada del inmueble, vídeos y todo tipo de detalles, un precio ajustado y un sorteo entre aquellos interesados que cuentan además con recursos económicos para hacerse con el piso.

Luis ha compartido en el programa de Susanna Griso que la fortuna no le sonrió a la primera y que cuando le tocó no dejó escapar la oportunidad de convertirse en propietario: «Cuando me tocó el piso igual había aplicado al sorteo unas 10 o 20 veces. Yo vivo en Barcelona y el piso está en Castellón, así que no lo dudé y lo compré. Fui a la notaría un viernes, me dieron las llaves del piso y ahí fue cuando lo vi por primera vez, en persona». Tanto la presentadora como los colaboradores de la mañana, entre ellos Ángel Antonio Herrera, se han llevado las manos a la cabeza y han señalado que en estos casos la mayoría de los compradores suelen ser «inversores a los que les da igual el tamaño del piso, la cosa es ponerlo en alquiler».

La rentabilidad que podría tener ese inmueble según el precio con el que se valora es uno de los factores que se incluyen en las fichas de las casas que están comercializándose bajo esta fórmula. Así lo ha referido un experto en inversión inmobiliaria, José Oliva, con el que han contado en directo: «Suelen ser personas con altos ingresos y que se deciden a comprar viviendas para alquilar por los preciosa tan altos que se están viendo. En su zona igual no pueden y buscan otras opciones para invertir».