La estrambótica reacción de Marta Sánchez al ver declaraciones suyas del pasado a la prensa: «Me daba un bofetón ahora mismo si pudiera»

Marta Sánchez ha visitado a Sonsoles Ónega en plena gira de promoción de su nuevo trabajo, un nuevo disco con el que quiere celebrar sus 40 años en el mundo de la música. Está dando entrevistas en diferentes programas de televisión y esta tarde ... le ha tocado el turno a 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde la cantante se ha mostrado feliz de estar con la presentadora en este cara a cara. Sonsoles ha repasado con ella su trayectoria profesional, desde sus inicios hasta este '40 años 1985-2025', un trabajo que está ya a la venta y donde recopila tanto sus temas más importantes como otras composiciones inéditas, que ninguno de sus fans ha podido escuchar en casa.

En este recorrido por su carrera musical ha habido tiempo para todo, tanto para sus hitos y sus mejores momentos como para otros más complicados, en lo laboral y en lo personal. Se ha emocionado al recordar a su hermana melliza, Paz, que falleció hace unos años tras una grave enfermedad, y ha compartido lo contenta que está de tener ahora a su madre cerca, en Madrid, en un piso que ella misma le ha alquilado. También ha compartido sobre el momento sentimental que atraviesa, con una persona con la que lleva ya siete años y que dice es «la luz de mi vida». Se trata del empresario Federico León, con el que está feliz pero con el que descarta casarse: «Ya pasé dos veces por el altar y no tengo necesidad de una tercera».

Todo ha ido con normalidad salvo en dos momentos de la entrevista. El primero, cuando el equipo de Sonsoles Ónega ha preparado una pieza con algunos momentazos de Marta Sánchez, con declaraciones ante los medios, en ruedas de prensa y entrevistas para revistas y periódicos, que han traído mucha cola. Ella se ha quedado en shock al escuchar algunas de sus respuestas a preguntas de los periodistas y se ha mostrado molesta con algún profesional que recientemente la entrevistó y puso un titular a la noticia que para Marta no era correcto: «Yo dije que había sido 'una Rosalía de mi época', no 'la Rosalía de mi época', que es muy distinto, y él me aseguró que no titularía así y eso me encontré cuando vi la información».

Marta Sánchez y las preguntas de siempre: «Es reiterativo»

Otra de las situaciones que más le ha disgustado, por volver a verse, ha sido cuando se convocó el encuentro con medios para hablar de su que estaban en el Golfo, desplazados por la guerra. En la misma ella venía a decir que esperaba que su presencia fuera motivo de alegría por sus curvas y su música, haciendo alusión al explosivo físico que la caracterizaba. Al escuchar sus propias declaraciones, la cantante ha reaccionado de forma curiosa: «¿Se le puede dar al 'botón de las tonterías' o algo así, como el que hay en redes sociales? Lo de la rueda de prensa, hablando de mis curvas, me daba un bofetón ahora mismo si pudiera…». Después se ha relajado un poco, afirmando que era joven y al final caes en «decir cosas, de una manera concreta y bueno, que dices 'anda hija que te doy'».

Sonsoles Ónega ha pasado de esto al desnudo posando en la revista 'Interviú', que le valió que su padre no quisiera hablar con ella durante nueve o diez meses, ha afirmado la misma Marta Sánchez. Al empezar a hablar de esto, la cantante se ha mostrado cansada por considerar que siempre le preguntan lo mismo y se lo ha dicho alto y claro a la presentadora: «Lo del Golfo, lo de 'Interviú'… es muy reiterativo ya. No sabes ni qué contestar, de verdad».

Se ha tomado con deportividad tener que volver a tratar de estos asuntos, dejando claro su buen sentido del humor y mucha sensibilidad al hablar sobre sus momentos claves en lo profesional, como el que ahora atraviesa con más de 40 años encima de los escenarios: «De alguna forma esa niña que vivía en San Antonio de la Florida, que tenía un padre que era cantante, también ha logrado mucho».