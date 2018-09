Xabier Fortes pide perdón por hablar de Cataluña y España como dos países diferentes

Actualizado 06/09/2018 a las 08:52

El comienzo de Xabier Fortes al frente de «Los Desayunos» en TVE ha estado marcado por la polémica. El pasado martes, el periodista contó en su plató con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien el presentador realizó una pregunta cuanto menos controvertida. Tras saludar a líder politico, Fortes afirmó que «todos esperamos esa comparecencia de Quim Torra, parece que va a ir por referéndum de independencia o ruptura. El Ejecutivo de Pedro Sánchez decía que puede llegar a más autogobierno dentro del límite estatutario, ustedes lo critican. ¿Hay algún punto de encuentro entre estos dos países tan polarizados?».

El hecho de que Fortes hablara de España y Cataluña como dos países diferentes disgustó, sin duda alguna, a parte de la audiencia de «Los Desayunos», que no tardó en criticar al periodista.

.@xabierFortes refiriéndose a España y a Cataluña como “los días países”. Favor con favor se paga. pic.twitter.com/7VlM61y5gr — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 4 de septiembre de 2018

Tras el revuelo generalizado en Twitter, Fortes no dudó en explicar lo ocurrido utilizando el programa de la cadena pública como plataforma: «En las últimas horas algunos han tomado un lapsus linguae como una expresión intencionada. Utilicé por error la expresión "dos países" hablando de Cataluña y el resto de España cuando era obvio que me refería a dos sentimientos identitarios opuestos en un momento muy crispado y polarizado y a la necesidad de rebajar la tensión. Si alguien no lo ha entendido así, le pido disculpas», subrayó el periodista. La explicación de Fortes no quedó ahí, sino que el presentador de «Los Desayunos» afirmó que «el ruido y la furia que se organizó por ello, puede que sea la metáfora perfecta de lo que nos está pasando como país». Aquí puedes ver el vídeo:

Esta es la aclaración que ha hecho @xabierfortes en directo en #LosDesayunos de este miércoles. ¡Gracias a todos por seguirnos! pic.twitter.com/kCMIQ3n7cY — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 5 de septiembre de 2018

Tras la disculpa pertinente, fueron muchos quienes alabaron la actitud del periodista gallego, que dirige y presenta «Los Desayunos» tras la reestructuración de la cadena pública que administra Rosa María Mateo.

Nos @Desayunos_tve di @xabierfortes que o que nos fai falta é "un pouco máis de sentidiño". 👏👏😊 Basta de ataques e crispación. Xa aburre. — Antía Comesaña (@AntiaComesanha) 5 de septiembre de 2018