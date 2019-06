Actualizado 18/06/2019 a las 23:55

Este martes se emitió en Telecinco una nueva entrega de «Supervivientes: Tierra de nadie», el programa semanal del reality en el que uno de los nominados de la semana se salva de ser expulsado en la próxima gala. Recordemos que los nominados en la gala del pasado jueves fueron Fabio, Violeta, Dakota y Mónica.

Para empezar la noche, Carlos Sobera anunció que el estado de salud de Violeta había empeorado y que, por tanto, la concursante debe volver a España. Este fin de semana Violeta comenzó a sentirse mal y tuvo que ser evacuada de la isla para recibir atención médica. En el programa del domingo Violeta habló con Jordi González y aseguró que ya se encontraba mejor, pero parece que estos días su estado ha ido a peor.

Acto seguido, Sobera empezó a repasar los conflictos que ha traído consigo la reunificación de los grupos. La primera de las peleas fue la que hubo entre Isabel Pantoja y Mónica Hoyos, que empezaron a discutir por el reparto de la comida. La primera insinuó que Hoyos era la responsable de su escasa cantidad de comida: «Mira cómo estás ahí de calladita». La aludida, por su parte, acusó a Pantoja de hacer lo mismo en otras ocasiones: «Yo no soy imbécil y me fijo en quien le cae mejor a quien, cuando sirve a uno u a otro. Iros a la mierda». Carlos Lozano, desde plató, defendió a su expareja diciendo que «Pantoja se ha portado muy mal con Mónica».

Luego pudimos contemplar una nueva edición del duelo entre Dakota y Fabio. También en esta ocasión el desencadenante del conflicto fue un reparto, pero esta vez se trató del sedal de pesca. La discusión fue agria y violenta, con Dakota a gritos y fuera de sí como es habitual en ella. «No me toques los cojones, que tengo para ti y para todos los que vengan detrás», amenazó la concursante, «y métete la lengua en el culo, que tienes poca. Me conocen en España por ser como soy».

La cosa no quedó ahí y Dakota siguió desatada contra Fabio: «Vete a tomar por culo. La gente no es tonta, por eso te vas a ir el jueves a la puta calle». Al final gracias a la mediación de sus compañeros, y especialmente de Omar, firmaron las paces e incluso acabaron dándose un abrazo.

Llegó el ansiado momento de la salvación, y sobre la palapa de los nominados faltaba una persona: Violeta. Pese a ello, Lara Álvarez fue eliminando uno a uno a los nominados hasta que solo quedaron Dakota y Violeta. Al final, Lara desveló que los espectadores habían decidido salvar a Violeta, por lo que Dakota sigue nominada de cara al jueves.

Después, Sobera quiso conectar con Violeta para darle la noticia de que debía volver a España. A la concursante se la veía muy delgada y con mala cara, pero ella aseguró estar «mucho mejor, y con el tratamiento que me han dado ya estoy bien. Tengo ganas de volver a la playa». El presentador le leyó el último parte de los médicos, que finalizaba con una frase demoledora: «Presentas un cuadro que impide tu continuidad en el concurso».

La concursante se tiró en el suelo a llorar desconsoladamente: «¡No, no!». Sobera la intentó tranquilizar diciéndole que «no me gusta nada darte esta noticia. Ya sé que queda poco programa, pero la salud es lo primero que hay que cuidar». En el mismo sentido, la madre de Violeta le dijo que «la salud es lo más importante, y tú eres una campeona igualmente». A la concursante nada de eso la consolaba, y entonces le aseguró que «si las circunstancias lo permiten podrías regresar, y en caso de que no puedas seguir por problemas de salud, te garantizamos que el año que viene tendrás la plaza en "Supervivientes" garantizada». Esto último alegró algo a Violeta, que puso rumbo a la isla para despedirse de sus compañeros.