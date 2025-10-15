Jose María Camarero, muy claro sobre cuándo bajará el precio de la vivienda en España: «Vamos a ver señales»

El debate sobre la vivienda está más vivo que nunca en España y, en este contexto, proliferan en redes sociales ciertos «gurús financieros» que aseguran tener la fórmula mágica para hacerse rico con el ladrillo. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo esto?

Sobre este ... tema ha hablado el periodista económico José María Camarero, que ha publicado recientemente el libro 'Gana dinero invirtiendo desde un euro', donde advierte sobre los peligros de seguir los consejos de quienes prometen rentabilidades imposibles. En una intervención en el programa 'LaSexta Xplica', el autor ha alertado sobre la proliferación de estos «magos de Internet» que venden atajos hacia la riqueza.

