Jose María Camarero, muy claro sobre cuándo bajará el precio de la vivienda en España: «Vamos a ver señales»

El debate sobre la vivienda está más vivo que nunca en España y, en este contexto, proliferan en redes sociales ciertos «gurús financieros» que aseguran tener la fórmula mágica para hacerse rico con el ladrillo. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo esto?
Sobre este ... tema ha hablado el periodista económico José María Camarero, que ha publicado recientemente el libro 'Gana dinero invirtiendo desde un euro', donde advierte sobre los peligros de seguir los consejos de quienes prometen rentabilidades imposibles. En una intervención en el programa 'LaSexta Xplica', el autor ha alertado sobre la proliferación de estos «magos de Internet» que venden atajos hacia la riqueza.
Durante su intervención, Camarero ha insistido en que estos discursos solo muestran una cara de la moneda. Sin embargo, detrás de la mayoría de historias de éxito suele haber años de trabajo. «Solo cuentan lo que les interesa. Te dicen que en poco tiempo puedes hacerte con ocho pisos, pero no te explican lo que hay detrás», ha advertido.
Jose María Camarero, muy claro sobre cuándo bajará el precio de la vivienda en España
Además, Camarero ha aprovechado la ocasión para analizar la situación actual del mercado inmobiliario. A su juicio, España vive una tensión en los precios que, tarde o temprano, acabará provocando un ajuste. «Va a llegar un momento en el que la tensión será tan alta que los precios empezarán a bajar», ha asegurado.
Ese cambio, según ha explicado, llegará cuando los propietarios vean que los alquileres dejan de pagarse o que las viviendas no se venden con la facilidad de antes. «Hay lugares donde ya se empieza a notar, zonas donde la gente no se muda porque los precios son inasumibles».
