Juan del Val, duro con RTVE por lo que hizo con Israel durante la final de Eurovisión: «Me parece que es intolerable»

Eurovisión sigue dando que hablar dos días después de que se produjese su gran final y conociésemos el resultado ganador y el puesto de España en el festival.

Melody, con 'Esa Diva', consiguió quedar en la posición 24, con 37 puntos que supieron a poco y han creado la indiganción de todos los eurofans y espectadores españoles.

Pero, además de cómo quedase nuestra representante, otro de los temas que han llamado la atención sobre nuestro país es la controversia creada entorno al posicionamiento de RTVE a favor de la paz y en contra de la participación de Israel en el certamen.

Esto provocó que la UER (Unión Europea de Radiosifusión) amenazase a nuestra televisón pública con ser multada si volvían a pronunciarse de tal forma, aunque esto valió de poco y, antes de la emisión de Eurovisión, se pudo ver un mensaje que decía «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina». Por el momento, el órgano eurovisivo no ha vuelto a pronunciarse, pero muchos opinan que esta decisión de la cadena puede haber influenciado en la posición en la que quedó Melody.

De cualquier modo, la polémica y el debate están servidos y las opiniones saltan por los aires como la pólvora. Así ocurrió también en el programa 'La Roca', donde fue uno de los temas principales de la tertulia.

Juan del Val, con Melody

Una de las figuras más destacadas del programa de LaSexta, Juan del Val, llamó la atención por sus palabras sobre el certamen, ya que normalmente presume de que le cause indiferencia, pero, esta vez, quiso mostrar su apoyo hacia Melody:

«Como alguien que no ve Eurovisión nunca... Ayer vi a Melody. Es la primera vez, lo prometo por mis hijos, que escucho y veo la canción entera. Había escuchado el estribillo y a la gente cantándola, pero ayer la escuché entera y, de verdad, me parece que hizo una actuación fantástica». A pesar de ello, admite que no vio el resto de actuaciones, por lo que no podía comparar el nivel con otros participantes.

«Fue una respuesta muy tibia»

Sobre lo que también quiso prununciarse el mario de Nuria Roca fue acerca de la controversia entre RTVE, la UER e Israel. Después de escuchar a sus compañeros, indignados por la cantidad de votos que consiguió el país que representaba Yuval Raphael, Del Val habló tajante sobre ello: «Yo creo que lo que pretende Israel es lavar su imagen, aunque tampoco creo que lo esté consiguiendo».

A su vez, se mostró crítico por la postura que adoptó la RTVE respecto a Israel: «A mí me parece que hay cierta complicidad en el resto de países. Hay una respuesta muy tibia del gobierno, bueno, de RTVE, que a veces me confundo con ese término, y me parece que fue muy tibio hablando de silencio. Fue una respuesta muy tibia». También quiso reseñar la respuesta Belga a la presencia israelí, que directamente no emitió la actuación de su candidatura.

«A mí me parece que es intolerable. De la misma manera que no participa Rusia, Israel tampoco debería», sentenciaba Juan del Val.