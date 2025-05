De la amenaza al desafío: cronología de la batalla entre RTVE y Eurovisión por Israel que embistió a Melody

Tras la resaca emocional de la gran final de Eurovisión, en la que Melody quedó en la antepenúltima posición, la artista, RTVE y la delegación española han tomado medidas respectivamente tras los resultados. Aunque la semana de la final las aguas parecían calmadas, el pasado jueves, durante la retransmisión de la segunda semifinal en La 2, los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela al presentar a Israel agitaron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Así fue la respuesta de la UER: «Es fundamental que sus comentaristas cumplan estas reglas sin excepción [...] para preservar el carácter apolítico de Eurovisión y cumplir con la ética y los estándares establecidos en las reglas. Esperamos la plena cooperación de RTVE para evitar que se repita. Cualquier incumplimiento posterior podrá conllevar multas punitivas según las reglas». Tras las advertencias de la organización sobre posibles multas ante comentarios como los que hicieron sobre las cifras de muertos en Gaza, RTVE decidió desafiar de nuevo las normas.

Al acabar el Telediario de La 1 el sábado, la pantalla se ponía en negro antes de la emisión de Eurovisión y se podía leer la siguiente frase en letras blancas: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina». Antes de comenzar la final, Melody estaba situada entre la posición número 13 y 15 en los principales portales de apuestas. Tras salir el texto de RTVE a favor de Palestina, la cantante comenzó a descender progresivamente.

El festival de Eurovisión ha pasado de ser un certamen musical a ser, entre otras cosas, un lugar donde poner sobre la mesa los temas de la agenda social y cuestiones políticas. Este año, al igual que el pasado, tocaba Israel. De ahí también que el interés por la polémica haya disparado la audiencia y cosechara un 50,1% de cuota en la gala y un 59,7% en las votaciones, según datos de Barlovento Comunicación, casi diez puntos más que el año pasado.

Tras el conflicto en Gaza, han sido varios los países que se han manifestado en contra de la participación de Israel o la han cuestionado, entre ellos España, pese a que la organización del festival dio el visto bueno y apoyó su propuesta. Hace unas semanas RTVE llevó a la UER su deseo de establecer un debate sobre el futuro de Israel en el certamen.

No faltaron abucheos ni banderas de Palestina en la actuación de Yuval Raphael, la joven israelí superviviente de los brutales ataques de Hamás precisamente en un festival de Música en Reim en 2023. Aunque el asunto se complicó en las votaciones. España dio los 12 puntos del público a Israel, además de otros países, colocando a Yuval Raphael en la posible ganadora del festival. España, en cambio, se llevó solo diez puntos del televoto y quedó en la posición 24.

Tras una noche de reflexión, el Telediario de La 1 del domingo explicaba que RTVE habría pedido a la UER «un debate sobre si el sistema de televoto es el más adecuado y si los conflictos bélicos lo condicionan», dando a entender que eso también podría afectar a la posición de España en Eurovisión. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2023, los ucranianos se hicieron con el micrófono de cristal en esa edición de Eurovisión. Varios países también van a hacer la misma petición, al considerar que «el televoto está afectado por los conflictos bélicos que se producen actualmente y que pueden hacer que la ceremonia pierda su esencia cultural».

Pero no solo eso, la cadena pública ha pedido saber «cómo se ha distribuido el voto español», es decir, cuántos votos recibió cada país en España. Hasta ahora, solo puede conocerse, tras solicitar los datos a la UER, la cantidad de votos que ha habido y cómo se han hecho. Durante la primera semifinal, el televoto de España estuvo formado por 774 llamadas, 2.377 SMS y 11.310 votos online. Unas cifras que aumentaron sustancialmente en la final: 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos online. Esto se tradujo en 12 puntos a Israel; 10 a Ucrania; 8 a Polonia; 7 a Estonia, 6 a Finlandia; 5 a Suecia, 4 a Austria; 3 a Albania; 2 a Noruega, y 1 Francia.

No es la primera vez que hay baile de posiciones entre los votos del jurado y del público. Este sábado, Suiza fue la segunda más votada por el jurado, con 214 votos, pero recibió un cero del televoto. Al contrario ocurrió con Israel, cuya representante Yuval Raphael y su 'New Day Will Rise' recibieron la puntuación más alta de los espectadores, 297. Un total de trece países le dieron su 12, entre ellos Bélgica y España. Esto, unido al voto del jurado, 60, le otorgó la segunda posición con 357 puntos.

Y mientras tanto... Melody

Mientras la tensión entre la televisión pública y la organización de Eurovisión crece, Melody cancelaba su vuelta junto a la delegación española para viajar junto a su familia. Ajena desde el principio a esta batalla generalizada sobre la participación o no de Israel y tras la debacle de 'Esa diva' en la gran final, la intérprete no daba crédito a los diez escasos puntos del televoto. Ayer, Melody se dirigió a sus fans. «Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Ahora estoy un poquito cansada, pero voy a hablar un poquito más largo y tendido con vosotros de todo lo que he visto y de lo que pienso y demás. Os merecéis una explicación, una charlita, y nos la vamos a pegar y vamos a hablar como ustedes sabéis. Yo soy natural y bien clara», reconocía a través de un vídeo.

Según ha podido saber ABC, la artista está descansando ahora mismo junto a su familia en Sevilla. Melody declinó volver a Madrid junto a la delegación española y RTVE y pronto hablará sobre el resultado de la gala y las conclusiones que ha sacado de su participación.