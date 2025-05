José Manuel Soto opina sin filtros sobre la victoria de Israel en el televoto de España en Eurovisión: «El jurado profesional...»

La polémica en torno al Festival de Eurovisión 2025, que se celebró este pasado sábado 17 de mayo en Basilea, continúa más candente que nunca. El concurso musical abrió en las horas previas a su celebración un nuevo debate sobre la presencia de Israel y el conflicto en Gaza, donde RTVE, que ya había criticado con anterioridad «la participación de la televisión pública KAN», fue más que protagonista.

Durante la segunda semifinal, los narradores españoles, Tony Aguilar y Julia Varela, se refirieron a la cifra de muertos en el conflicto de Gaza para presentar a la concursante israelí, Yuval Raphael, superviviente de la masacre de Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023. Se entendió entonces que, con estas palabras, estaban contraviniendo la normativa del certamen sobre la neutralidad política.

Estos comentarios acabaron desembocando en una queja de la delegación israelí y en que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) amenazara con multar al ente público español, a lo que el organismo respondió contundentemente justo antes de la emisión de la final. «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina», se podía leer en una cartela retransmitida antes de que diera inicio la gran noche.

El silencio no es una opción. #EurovisionRTVE pic.twitter.com/kwiH2Igqa0 — José Pablo López (@Josepablo_ls) May 17, 2025

A pesar de las protestas y los mensajes de la televisión pública española, además de otras entidades europeas, Israel se proclamó como una de las grandes vencedoras de la noche. Y es que, aunque el ganador del Festival de la Canción acabó siendo JJ, el representante de Austria, Yuval Raphael terminó por escalar esa misma noche a la segunda posición de la clasificación gracias al apoyo máximo que consiguió en el televoto de los espectadores.

Israel no sólo fue el país ganador del voto del público en la final de Eurovisión (297 puntos), sino que también consiguió llevarse la máxima puntuación de la votación española. Por segundo año consecutivo ─ya lo hizo en 2024 con la actuación de Eden Golan─ y frente a todas las polémicas que salpicaron a esta candidatura, el televoto de España otorgó 12 puntos a 'New day will rise', en contraste con lo votado por el jurado profesional de nuestro país, que no otorgó a Raphael ningún punto.

José Manuel Soto, contundente sobre la victoria de Israel en el televoto español de Eurovisión

Tras conocer esta victoria de la delegación israelí en el televoto de España, RTVE anunciaba que solicitaría este lunes una auditoría a la UER para investigar por qué los espectadores españoles habían otorgado su máxima valoración a la representante de la KAN. El organismo recibió 142.688 votos en la final de Eurovisión de la noche del sábado.

Las decisiones del organismo español y el gran resultado de Israel en el Festival de la Canción han generado todo tipo de reacciones, tanto negativas como positivas, y son muchos los que se han pronunciado en redes sociales sobre esta polémica. Uno de los más críticos ha sido el cantante sevillano José Manuel Soto, toda una referencia en lo que a opiniones se refiere.

El artista andaluz ha hablado sobre los 12 puntos que los espectadores españoles le otorgaron a Yuval Raphael, y también sobre la ausencia de votos a esta candidatura por parte de los profesionales españoles.

El Jurado “profesional” español no da ni un solo voto a #Israel , mientras q el jurado popular, q es libre e insobornable, le da la máxima puntuación.

Saquen sus conclusiones.#EurovisionRTVE pic.twitter.com/tuxPMzRl3H — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 18, 2025

«El jurado 'profesional' español no da ni un solo voto a Israel, mientras que el jurado popular, que es libre e insobornable, le da la máxima puntuación», ha sentenciado José Manuel Soto. «Saquen sus conclusiones», ha concluido, criticando mucho la actuación de RTVE.