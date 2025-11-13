Emma Lustres, Medalla de Oro en la 31 edición de los Premios Forqué

Emma Lustres, productora audiovisual y reconocida defensora de los derechos del productor en el sector, será galardonada con la Medalla de Oro, otorgada por EGEDA, durante la gala de los 31 Premios Forqué que se celebrará el 13 de diciembre en el Palacio Municipal ... IFEMA Madrid.

En palabras de Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, «este reconocimiento, el máximo que la Entidad de Gestión otorga a una personalidad fundamental para el desarrollo del sector de la producción, responde al relevante papel que Emma Lustres ha desempeñado al hacer posible algunos de los títulos más memorables de nuestra cinematografía reciente. Su atrevida apuesta por producciones de gran relevancia y calidad y su clara visión de futuro al participar en la fundación de la exitosa productora Vaca Films demuestran el talento y la brillantez de una mujer que ha sabido erigirse como una de las grandes figuras que pasarán a la memoria del audiovisual español. A ello se suma su compromiso, compartido con EGEDA, de defender los derechos de los productores como figura fundamental del séptimo arte a su paso por diversas asociaciones de este colectivo».

Este reconocimiento se une a un largo historial de galardones concedidos a las producciones realizadas por Vaca Films, una de las productoras independientes de ficción líderes en España, entre los que figuran dos Premios Forqué y sus producciones han participado en festivales internacionales como los de Venecia, Toronto, Berlín o San Sebastián.

Asimismo, Emma Lustres ha sido reconocida con varias distinciones, destacando la Medalla Castelao, condecoración de carácter civil otorgada por la Xunta de Galicia a las personalidades e instituciones que destacan por su trabajo en el ámbito artístico, literario, deportivo, económico o intelectual.

Uno de los mayores logros que marcan la destacada carrera de Emma Lustres es la fundación, junto a Borja Pena, de la productora audiovisual Vaca Films Studio a inicios de 2003.

Con el objetivo de desarrollar y producir largometrajes cinematográficos de alta calidad y éxito comercial destinados al mercado nacional y con alta capacidad de internacionalización, esta productora independiente ha podido dar lugar a numerosas iniciativas como Vaca TV, Vaca Net TV y Vaca Docs, destinadas a desarrollar contenido para plataformas.

Entre sus producciones destacan algunos de los grandes éxitos del cine español reciente como: 'Hasta el Cielo' y 'Cien años de perdón', de Daniel Calparsoro; 'El desconocido', de Dani de la Torre; 'Celda 211' y 'El niño', de Daniel Monzón; o 'Quien a Hierro Mata', de Paco Plaza.

Concebida como una empresa completamente independiente, Vaca Films ha sido fiel a su filosofía al mantener sus socios fundadores el 100% de las acciones de Vaca Films Invest, cabecera del holding de la que cuelgan las compañías del grupo. Sus producciones han recaudado más 50 millones de euros en salas de cine en España y se han distribuido en todo el mundo a través de las principales plataformas como: Netflix, Amazon, HBO, los distribuidores internacionales Sony, Disney, Fox, Universal, StudioCanal, o la francesa Playtime.