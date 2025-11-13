Suscríbete a
Emma Lustres, Medalla de Oro en la 31 edición de los Premios Forqué

La productora gallega, cofundadora de Vaca Films, será homenajeada por su trayectoria profesional durante la gala del próximo 13 de diciembre

En su filmografía destaca 'Celda 211', 'Cien años de perdón', 'El Niño' o 'Hasta el cielo'

Nomiados a los Forqué 2025

Emma Lustres
Emma Lustres ABC

F. M.

MADRID

Emma Lustres, productora audiovisual y reconocida defensora de los derechos del productor en el sector, será galardonada con la Medalla de Oro, otorgada por EGEDA, durante la gala de los 31 Premios Forqué que se celebrará el 13 de diciembre en el Palacio Municipal ... IFEMA Madrid.

