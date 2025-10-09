Suscribete a
tribuna abierta

Narcoidentidad latina

La despenalización total de la droga o la criminalización de su consumo serían las únicas vías para que la responsabilidad no recaiga en el eslabón transoceánico de esa cadena

Víctor Gabriel Rodríguez

Cuando la prensa mundial presenta relatos de las guerras entre los cárteles de droga en Latinoamérica, con asesinatos anunciados, tomas de territorio y tenencia de armamento bélico, desde Europa uno se da cuenta de que las más sangrientas series ficcionales de las plataformas de ... streaming son un recorte no exagerado de la realidad. Los habitantes de la región, cuando no estamos en los territorios en disputa, al menos naturalizamos los efectos secundarios de esa violencia: no protestamos frente al comercio de drogas en las plazas, simulamos ignorar los símbolos de las bandas criminales pintados en los muros y asumimos como aceptable salir a la calle con un móvil de repuesto, sin aplicaciones bancarias, para entregarlo a quien venga a robarnos. Si el sostenimiento del narcotráfico responde a evidentes causas económicas globales, que merecen un breve repaso, la pasividad del ciudadano y del Estado ante la delincuencia organizada obedece a un equívoco ideológico interno, aquí denominado 'narcoidentidad'.

