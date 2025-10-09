Suscríbete a
De la sospecha a la incredulidad

¿Por qué negamos que en 1580 Cervantes haya sido homosexual, mientras en 2025 sospechamos que Brigitte Macron es un hombre?

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

La señora Brigitte Marie-Claude Trogneux, primera dama francesa mejor conocida como Brigitte Macron, presentará en un tribunal de Delaware pruebas documentales y biológicas que acrediten que nació mujer, para cortar las maledicencias de un trío de conspiranoicas de los Estados Unidos, quienes desde 2021 ... han intoxicado las redes con bulos que aseguran que Brigitte Macron es hombre y además transexual. Si una mujer de contrastada biografía y madre de tres hijos tiene que entregarle a un juez su historial ginecológico y tropecientas muestras de ADN para demostrar que no es un hombre, ¿qué podemos esperar de las contradictorias informaciones acerca de la presunta carga de ayuda humanitaria que supuestamente transportaba la Global Sumud Flotilla? ¿Deberíamos creerle a quienes dicen que llevaba víveres y medicinas o a quienes aseguran que no existía ningún cargamento de ayuda humanitaria?

