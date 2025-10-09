La señora Brigitte Marie-Claude Trogneux, primera dama francesa mejor conocida como Brigitte Macron, presentará en un tribunal de Delaware pruebas documentales y biológicas que acrediten que nació mujer, para cortar las maledicencias de un trío de conspiranoicas de los Estados Unidos, quienes desde 2021 ... han intoxicado las redes con bulos que aseguran que Brigitte Macron es hombre y además transexual. Si una mujer de contrastada biografía y madre de tres hijos tiene que entregarle a un juez su historial ginecológico y tropecientas muestras de ADN para demostrar que no es un hombre, ¿qué podemos esperar de las contradictorias informaciones acerca de la presunta carga de ayuda humanitaria que supuestamente transportaba la Global Sumud Flotilla? ¿Deberíamos creerle a quienes dicen que llevaba víveres y medicinas o a quienes aseguran que no existía ningún cargamento de ayuda humanitaria?

Medios israelíes como 'The Jerusalem Post' han compartido vídeos mostrando las bodegas vacías de algunos barcos de la flotilla, pero los activistas detenidos aseguran que llevaban toneladas de suero, medicinas, pañales y alimentos. Sin embargo, no disponemos de imágenes del cargamento antes de la partida de los barcos ni existen registros de embarque, lo que significa que es la palabra de unos contra la de los otros. Mientras tanto, algunos de los activistas de la flotilla han dejado caer que la verdadera misión de la Global Sumud Flotilla era romper el bloqueo, porque sabían que de ninguna manera conseguirían llegar hasta Gaza. ¿Qué es lo que debemos creer entonces?

En junio pasado, la Gaza Freedom Flotilla fue interceptada por Israel y la carga humanitaria del velero siciliano «Madleen» fue entregada a organizaciones humanitarias para su distribución en Gaza, tal como ya se había procedido en 2010, cuando la Gaza Flotilla Raid también fue interceptada y su carga humanitaria recogida y repartida en Gaza bajo supervisión de la ONU. En el caso de la Global Sumud Flotilla no existen ni siquiera evidencias contrastables de la existencia o ausencia del cargamento de ayuda humanitaria. Y como vivimos en una era necia en la que las pruebas y las evidencias tienen menos valor que las afinidades ideológicas, estamos condenados a la incredulidad epistemológica.

Una cosa era sospechar que podían mentirnos y otra muy distinta descubrir que deliberadamente se distorsiona la realidad con la finalidad de imponer patrañas para perjudicar a los adversarios políticos. En consecuencia, de tanto enfangar el terreno de lo verificable, hemos llegado a la estrafalaria y paradójica situación de que podemos cerrarnos en banda negando que Cervantes haya podido ser homosexual en el siglo XVI, mientras en el siglo XXI aceptamos como verosímil que la señora Brigitte Macron sea en realidad un hombre.