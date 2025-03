Cuando era pequeña, no sabía de qué color era el uniforme de la teniente Uhura en 'Star Trek'. La televisión era en blanco y negro. Sí tenía claro que ella era negra, el capitán Kirk, blanco, y Ulu, chino. Entonces no decíamos asiático (y ahora, ... tampoco). Ríete de las modernas diversidades y de la pecadora 'Friends' por tener sólo blanquitos. Luego, cuando de mayor te dedicas a cosas de niños y encima te ganas la vida con ello, supe que hubo dos capítulos en que Uhura llevó el uniforme amarillo y el resto, rojo. Cuando era pequeña, la serie tampoco se llamaba 'Star Trek', sino 'La conquista del espacio'. Y lo cierto es que Nichelle Nichols (Uhura), que acaba de morir, conquistó un espacio. Aunque la NBC decidiera que llevara esas minifaldas (en el piloto, idea del gran Gene Roddenberry, el creador, hombres y mujeres usaban el mismo uniforme). De eso ella nunca se quejó. Eran los 60. «La llevaba en la calle, ¿qué había de malo en llevarla en el espacio?».

Pero Nichols, que había empezado como cantante con Duke Ellington, quiso marcharse a seguir su carrera en Broadway en 1966. Le parecía más importante que ir en esquijama por las galaxias. Martin Luther King le aconsejó que se quedara. Además de contarle que era la única serie que él y su mujer dejaban ver tarde a sus hijos, le hizo ver que por vez primera los negros eran vistos como personas inteligentes y atractivas que viajaban por el espacio.

Martin Luther King no pudo ver el primer beso interracial en la tele entre Uhura y Kirk porque fue el 22 de noviembre de 1968 y él ya había sido asesinado (y vale que fue bajo los poderes telepáticos de unos extraterrestres y que Charlton Heston había besado a Kim Hunter unos meses antes en 'El planeta de los simios' y Sammy Davis Jr. y Nancy Sinatra se habían besado también en 'Movin' with Nancy' en 1967). La NBC pretendió una escena alternativa por si las cadenas del sur se negaban a emitirla, pero William Shatner (el capitán Kirk) se negó. Martin Luther King tampoco vio a Barack Obama en la Casa Blanca. Y mucho menos a Nichelle Nichols en el Despacho Oval haciendo el saludo vulcaniano con el presidente. Ella no podía saber entonces que esa serie del espacio iba a ser uno de los artefactos culturales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Y que, sin embargo, hacer 'Porgy and Bess' no sería tan crucial en su carrera.

Qué es importante y qué no. O qué es más importante. No sé. Una señora cuidando con cariño a un anciano o un neurocirujano. De acuerdo, los dos. No digo ya que un presidente del Gobierno. Una dama interpretando a Tennessee Williams en el teatro quizá lo sea menos que el personaje televisivo de una serie popular.

En 2006, Nichols apareció en Comedy Central y, ya sabiendo de su importancia, dijo al presentador: «Hagamos historia otra vez… Puede besar mi culo negro».