Al contrario que Feijóo, Jordi Pujol creía que era más difícil integrar en Cataluña a un sudamericano que a un marroquí. En tiempos de Pujol se prefirió a los magrebíes. Luego se les llenó el paraíso catalán hasta de pakistaníes. Se puede leer en ' ... Toc d'Alerta: Els presidents Pujol i Barrera conversen amb Salvador Cot'. Barrera decía que los catalanes como grupo étnico tenían complicado subsistir porque, aparte de la lengua, no tenían ninguna característica importante. Ni la insularidad de Irlanda ni una religión como los judíos. Y sostenía que «es más difícil integrar a un latinoamericano que a un andaluz. Eso seguro, y más que a un marroquí. Religión aparte, a los latinoamericanos les cuesta entender la catalanidad», apuntaba Pujol. Claro, los marroquíes llevan la samfaina en la sangre. Mientras otros lucen ahora pañuelos y turbantes, estos señores llevaban una pedrada en la cabeza. Han conseguido el auge de Sílvia Orriols y que esta se diga, sin problema, abiertamente islamófoba. Si Orriols, qué gran oradora y qué mal pelo, es independentista o se niega a hablar español en las entrevistas, da igual. Tiene de los españoles, o de los andaluces, la misma opinión que (borreguito como tú) Turull. Está comiendo la coca a Junts y estos quieren competencias de inmigración para revertir lo que Pujol propició, como Supermán dando hacia atrás a la Tierra para resucitar a Lois Lane. Puedes meter el barco en la botella, pero no sacarlo tan fácil.

Contó el domingo Arcadi Espada la comida del alcalde de Barcelona con unos 'selectos' columnistas. Estaba preocupado el alcalde porque creía que, tras el Proceso, Barcelona se había convertido en una ciudad antipática para el resto de los españoles. El alcalde sólo tiene la competencia de Barcelona. Hace tiempo que consiguieron eso como consiguieron su deseada inmigración con hiyab. Consiguieron que Cataluña sea Mourinho. Pues no, estamos equivocados. Según encuesta de Electromanía, no es Cataluña la comunidad más odiada por los españoles. Con 1.600 personas valorando del 1 al 10 se ha concluido que Asturias es la más (patria) querida, seguida de Galicia, País Vasco y Navarra. La quinta es Aragón. Luego vienen Balerares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Canarias. La décima es Cataluña. Madrid ha descendido al número 14. Pero está por encima de otras como Andalucía, La Rioja y Castilla y León. Las peores, Extremadura, Castilla-la Mancha y Murcia. Y más abajo Ceuta y Melilla. No me voy a ofender por Murcia. Pero habrá que reírse de la ceguera de los encuestados cuando Cádiz es el mejor lugar de España y del mundo entero. Y eso subiría a Andalucía. Encuestas de intención de voto recientes también resaltan que Vox va por delante del PSOE en dos provincias andaluzas: Almería y Huelva. Vaya, ¿qué abundará en Almería y Huelva? Catalanes ya te digo que no.

