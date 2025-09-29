Suscribete a
Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Al contrario que Feijóo, Jordi Pujol creía que era más difícil integrar en Cataluña a un sudamericano que a un marroquí. En tiempos de Pujol se prefirió a los magrebíes. Luego se les llenó el paraíso catalán hasta de pakistaníes. Se puede leer en ' ... Toc d'Alerta: Els presidents Pujol i Barrera conversen amb Salvador Cot'. Barrera decía que los catalanes como grupo étnico tenían complicado subsistir porque, aparte de la lengua, no tenían ninguna característica importante. Ni la insularidad de Irlanda ni una religión como los judíos. Y sostenía que «es más difícil integrar a un latinoamericano que a un andaluz. Eso seguro, y más que a un marroquí. Religión aparte, a los latinoamericanos les cuesta entender la catalanidad», apuntaba Pujol. Claro, los marroquíes llevan la samfaina en la sangre. Mientras otros lucen ahora pañuelos y turbantes, estos señores llevaban una pedrada en la cabeza. Han conseguido el auge de Sílvia Orriols y que esta se diga, sin problema, abiertamente islamófoba. Si Orriols, qué gran oradora y qué mal pelo, es independentista o se niega a hablar español en las entrevistas, da igual. Tiene de los españoles, o de los andaluces, la misma opinión que (borreguito como tú) Turull. Está comiendo la coca a Junts y estos quieren competencias de inmigración para revertir lo que Pujol propició, como Supermán dando hacia atrás a la Tierra para resucitar a Lois Lane. Puedes meter el barco en la botella, pero no sacarlo tan fácil.

