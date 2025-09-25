Suscribete a
VIVIMOS COMO SUIZOS

Como De Gaulle

Se puede humillar a Francia o a la mujer del presidente del Gobierno, según mercado

Hombres de paz

Cabras de sábado por la tarde

Rosa Belmonte

En un programa en el que estaba Nati Mistral, Agustín Bravo preguntó por qué Javier Bardem y Penélope Cruz eran tan simpáticos con los medios americanos y tan antipáticos con los españoles. «¡Porque son comunistas!», dijo Nati levantando el puño izquierdo para pasmo de los ... presentes. Pedro Sánchez no es comunista, pero también es muy simpático con los medios americanos. Hubo una rueda de prensa con periodistas españoles, aunque solo dio voz a RNE, El País' la Ser y elDiario. Las entrevistas fueron con Bloomberg, donde anunció que claro que se vuelve a presentar, o en la CNN con Christiane Amanpour, que le sacó los colores con Maduro. Unas entrevistas que a punto estuvieron de ser canceladas por «agenda». No sé, quizá la agenda judicial y familiar que contraprogramó la triunfal gira americana donde defendió la libertad de expresión (eso fue en la universidad de Columbia antes de la ONU).

