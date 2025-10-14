En los concursos de misses, a las participantes se les conoce por el lugar al que representan. Sevilla, Barcelona, Murcia. Y en los internacionales por el país. Spain, Italy, Venezuela…. Miss España se llamaba Señorita de España desde 1929 hasta 1936. A Jésica Rodríguez, la ... chica de Ábalos, según los dispositivos electrónicos investigados por la UCO, se la llama 'Jéssica 20 minutos' o 'España'. Tiene gracia eso de que Sánchez vaya a cesar a Ángel Víctor Torres si hay caso con mujeres como con Ábalos. Leía ayer en ABC que solo aguantaría al ministro si un nuevo informe de la UCO habla de compra de material sanitario. «Esa UCO, esa UCO, eh», gritaban algunos jóvenes en el desfile del 12 de octubre. Y esa UCO puede tratar esos «encuentros de diversa naturaleza» en un piso de la calle Atocha de los que habló Aldama, cosa que negó Torres ante la falta de documentos. El PSOE teme que ahora haya mensajes sobre esa estancia. Pero lo otro da igual. Parece que las mujeres del PSOE no perdonarían otra de estas baboserías de tíos con putas. Claro, qué más da lo demás. Amárrame los pavos. Y las pavas.

Saliendo de España, volvemos a «España», como Trump llamó a Sánchez en esa inquietante reunión de mandatarios alrededor del presidente estadounidense en Egipto. Inquietante porque Trump parecía Yul Brynner en 'El rey y yo'. El monarca tiránico y todos haciéndole la pelota, bailándose el agua. Y Sánchez como una miss. «España». Que también podía haberle llamado PIB. Y cómo da la mano. Esos 15 segundos analizados en todos sus microgestos. Que la mirada de Trump es de asco sonriente, que sólo extiende medio brazo, el tirón (no te vayas todavía), la cara de disgusto también sonriente de Sánchez, la mano de Trump sobre Sánchez, el golpe en el brazo sobre Trump. Donald Trump fue de 1996 a 2015 copropietario de Miss Universo. Ha cambiado el formato y los participantes. La venezolana Alicia Machado, Miss Universo en 1996, denunció el maltrato que sufrió de Trump. De gorda para arriba. Ahora los políticos se unen a las misses como damnificados del presidente Makepeace.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión