vivimos como suizos

Misses

Saliendo de España, volvemos a «España», como Trump llamó a Sánchez en esa inquietante reunión de Egipto

Deplorables

Experto en negocios

Rosa Belmonte

En los concursos de misses, a las participantes se les conoce por el lugar al que representan. Sevilla, Barcelona, Murcia. Y en los internacionales por el país. Spain, Italy, Venezuela…. Miss España se llamaba Señorita de España desde 1929 hasta 1936. A Jésica Rodríguez, la ... chica de Ábalos, según los dispositivos electrónicos investigados por la UCO, se la llama 'Jéssica 20 minutos' o 'España'. Tiene gracia eso de que Sánchez vaya a cesar a Ángel Víctor Torres si hay caso con mujeres como con Ábalos. Leía ayer en ABC que solo aguantaría al ministro si un nuevo informe de la UCO habla de compra de material sanitario. «Esa UCO, esa UCO, eh», gritaban algunos jóvenes en el desfile del 12 de octubre. Y esa UCO puede tratar esos «encuentros de diversa naturaleza» en un piso de la calle Atocha de los que habló Aldama, cosa que negó Torres ante la falta de documentos. El PSOE teme que ahora haya mensajes sobre esa estancia. Pero lo otro da igual. Parece que las mujeres del PSOE no perdonarían otra de estas baboserías de tíos con putas. Claro, qué más da lo demás. Amárrame los pavos. Y las pavas.

