VIVIMOS COMO SUIZOS

Destripar

Abre la boca Laxe y te preguntas de dónde ha salido este Pocahontas con ínfulas de 'filmaker', como Latre hacía decir a Ricardito Bofill

Aparato

Pantomima

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

La revista francesa 'Cahiers du cinema' ha elegido 'Tardes de soledad' la mejor película del año. La revista estadounidense 'The New Yorker' ha elegido 'Sirat' la mejor película del año. La hemos mandado a los Oscar. Es fácil, aunque la palabra flaquee ante la ... imagen y el sonido de semejante obra, contar la película de Albert Serra. Más difícil, por el riesgo de destriparla, es contar la de Oliver Laxe. El director, para su estreno en Nueva York y Los Ángeles, distribuyó un mensaje, según he leído a Begoña Gómez Urzaiz, a través de algunos medios: «Esta película estuvo hecha con el espíritu de la paciencia y la creencia de que lo oculto habla tan alto como lo que se muestra. Llevamos la historia hasta las montañas, la dejamos respirar al aire libre, dejando que hablaran los silencios. Mi esperanza es que tú también puedas encontrarla en ese silencio». Luego hay más: «Si decides escribir o hablar sobre la película, te pido que preserves el misterio para los demás… Resistirse no es ocultar, es dar al siguiente viajero la posibilidad de verlo con los ojos limpios». Ay, madre.

