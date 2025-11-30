'Tardes de soledad', primera película española en ser elegida la mejor del año por 'Cahiers du Cinema'

'Tardes de soledad', del español Albert Serra, ha sido elegida por la publicación francesa 'Cahiers du Cinema' como la mejor película del año. Desde 1951, esta revista, considerada la más importante de la crítica cinematográfica mundial, redacta una lista con los mejores largometrajes ... estrenados cada año. Este fin de semana han dado a conocer su 'top 10' de 2025, encabezado por primera vez por un título español.

Serra, que ganó la Concha de Oro del penúltimo Festival de Cine de San Sebastián con este filme, ya había logrado el primer puesto de la lista en 2022 con 'Pacifiction', su anterior película, pero aquella era una producción francesa, país en el que ha desarrollado buena parte de su carrera. En 2007 colocó también la cervantina 'Honor de caballería' en el séptimo puesto.

'Tardes de soledad', que gira en torno a la figura de peruano Andrés Roca Rey -la gran revelación taurina de este lustro-, es un largometraje extraordinario. Serra rueda con valentía y plantea una mirada inédita a este arenoso rincón de la cultura al que pocas veces el séptimo arte ha querido hacer caso (más allá de lo estético o performativo, como si fuera una suerte de folclore vacío de significado). El catalán presenta al torero como representación del hombre frente a la bestia; la vida y la tradición en contraposición a la muerte y lo superfluo.

Serra se abstrae y deja que las imágenes y, sobre todo, el sonido hablen por sí solos. Es Roca Rey ante el toro y nada más. El resto es puro ruido por el que no se siente apelado, porque él tiene más en común con el animal que con la afición o con su cuadrilla, que quedan fuera de plano. El personaje, apenas explorado más allá de la observación externa, mantiene su incógnita, inherente a la profesión. Es un estilo que podría haber resultado demasiado frío, pero logra dibujar sin prejuicios la brutalidad y la belleza que tiene delante.

El anuncio llega dos semanas después de que Francia se haya visto sacudida por un nuevo debate sobre la tauromaquia. El partido ultraizquierdista La Francia Insumisa había presentado una moción en la Asamblea Nacional para reducir, bajo la excusa del «maltrato animal», las subvenciones estatales a los toros, para así intentar ahogar a este sector. El Parlamento, en cualquier caso, lo rechazó por aplastante mayoría: sólo recabó el apoyo del 27% de los diputados.

Los otros nombres: de Buñuel a Almodóvar

Serra, de 50 años, es una figura al alza en el cine español, aunque su camino ha sido discreto y alérgico a lo 'mainstream'. Sus películas tienden a lo experimental y pueden llegar a ser inclasificables, incluso destinadas a un público marginal. Icono del 'gafapastismo' catalán, ha tenido especial éxito -más entre la crítica que entre el público, al menos las grandes masas- con 'Pacifiction', 'Liberté' y 'La muerte de Luis XIV', todas ellas rodadas en Francia.

Tal es la relevancia que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos meses, a raíz de 'Tardes de soledad', que incluso fue el único español que acudió al encuentro organizado por el Papa León XIV con personalidades de la industria cinematográfica hace dos semanas en El Vaticano. Allí coincidió con estrellas como Monica Bellucci, Spike Lee, Cate Blanchett o Gus Van Sant.

Sólo otros cuatro cineastas españoles han conseguido que Cahiers du Cinema (publicación en la que han escrito Éric Rohmer, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard o François Truffaut, entre otros) incluya sus películas en la lista anual. Fueron Luis Buñuel ('Nazarín' en 1960), Pedro Almodóvar ('La flor de mi secreto' en 1995, 'Hable con ella' en 2002, 'Julieta' en 2016 y 'Dolor y gloria' en 2019), Jonás Trueba ('La virgen de agosto' en 2020, 'Quién lo impide' en 2022 y 'Volveréis' en 2024) y Víctor Erice ('Cerrar los ojos' en 2023). Además, en 2024 la número uno fue 'Misericordia', del francés Alain Guiraudie, coproducida en España.

Este año, la lista la completan, en orden: la estadounidense 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson; la israelí 'Yes', de Nadav Lapid; la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho; la portuguesa 'La risa y la navaja', de Pedro Pinho; las francesas 'L'aventura', de Sophie Letourneur, y 'Sept promenades avec Mark Brown', de Pierre Creton y Vincent Barré; la estadounidense 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater; la francesa 'Laurent dans le vent', de Anton Balekdjian, Léo Couture y Mattéo Eustachon; y la alemana 'Mirrors No. 3', de Christian Petzold.