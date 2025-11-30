Suscríbete a
'Tardes de soledad', primera película española en ser elegida la mejor del año por 'Cahiers du Cinema'

El filme de Albert Serra, que gira en torno a la figura de Andrés Roca Rey, ganó también la Concha de Oro de San Sebastián en la penúltima edición del certamen

Nueva derrota de los antitaurinos en Francia: un voto por la libertad, la igualdad y la fraternidad

Albert Serra y Andrés Roca Rey durante el rodaje de 'Tardes de soledad', en el Hotel Ritz de Madrid
Albert Serra y Andrés Roca Rey durante el rodaje de 'Tardes de soledad', en el Hotel Ritz de Madrid Guillermo Navarro
Pablo Amigo

'Tardes de soledad', del español Albert Serra, ha sido elegida por la publicación francesa 'Cahiers du Cinema' como la mejor película del año. Desde 1951, esta revista, considerada la más importante de la crítica cinematográfica mundial, redacta una lista con los mejores largometrajes ... estrenados cada año. Este fin de semana han dado a conocer su 'top 10' de 2025, encabezado por primera vez por un título español.

