Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La explosión de gas de Vallecas se produjo en un piso bajo okupado anexo al bar

ARMA Y PADRINO

Siniestras adversativas

La tolerancia se ejerce ante las que nos incomodan, nos enfadan o nos repugnan

María Pombo tiene razón

De cañas por la paz mundial

Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Algunas reflexiones a raíz del asesinato de Charlie Kirk versan sobre lo odiosas que eran sus ideas y el hecho de que fuese abatido de un disparo siendo defensor de la segunda enmienda. Siempre, por supuesto, tras especificar que un asesinato nunca es justificable. ... Como si tras una violación alguien publicase que violar está feo y no debería hacerse jamás, muy mal, pero es que llevaba la falda muy corta y siempre defendió que sola y borracha quería volver a casa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app